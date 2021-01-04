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Де Брюйне отклонил предложение Манчестер Сити по новому контракту
Футболист хочет получить более выгодные условия
Полузащитник Кевин де Брейне и "Манчестер Сити" не могут договориться о продлении контракта, пишет в Twitter журналист HLN.be Кристоф Террор.
Бельгийского футболиста не устроили условия нового соглашения, которые предложил ему клуб, поэтому в ближайшее время процесс переговоров будет поставлен на паузу.
Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023 года.
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В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач.
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
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