Де Брюйне отклонил предложение Манчестер Сити по новому контракту

Полузащитник Кевин де Брейне и "Манчестер Сити" не могут договориться о продлении контракта, пишет в Twitter журналист HLN.be Кристоф Террор.

Бельгийского футболиста не устроили условия нового соглашения, которые предложил ему клуб, поэтому в ближайшее время процесс переговоров будет поставлен на паузу.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023 года.

Читайте также Флетчер вошел в тренерский штаб Манчестер Юнайтед

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач.