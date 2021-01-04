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Де Брюйне отклонил предложение Манчестер Сити по новому контракту

Англия
(1 голосов)

Футболист хочет получить более выгодные условия

Де Брюйне отклонил предложение Манчестер Сити по новому контракту
Новина українською

Полузащитник Кевин де Брейне и "Манчестер Сити" не могут договориться о продлении контракта, пишет в Twitter журналист HLN.be Кристоф Террор.

Бельгийского футболиста не устроили условия нового соглашения, которые предложил ему клуб, поэтому в ближайшее время процесс переговоров будет поставлен на паузу.

Действующий контракт игрока рассчитан до конца июня 2023 года.

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В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах, в которых отличился тремя забитыми мячами и отдал 12 голевых передач.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
04.01.2021 в 17:32
Зазведился папаша зинченко
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0
-2
Vantala (Kharkiv)
04.01.2021 в 18:13
Он заслужил, шейхам грех жмотиться.
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avatar
Loader (Днепр)
04.01.2021 в 18:13
С чего это вдруг он зазвездился? Топ-игрок, которому, кстати, совсем скоро тридцатник и пора думать о будущем. В молодости он права не качал, а сейчас имеет полное право..
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