Кризис пенсионеров и асимметричная геометрия Пепа. Тактика в матче Челси - Ман Сити

Говорят, как вы год встретите, так его и проведете. Исходя из этой поговорки болельщикам Челси есть над чем задуматься. В свою очередь фаны Манчестер Сити могут быть настроены более оптимистично.

"Пенсионеры" снова провалили игру, потеряли очки и существенно подпортили себе турнирные перспективы, которые еще полмесяца назад были достаточно неплохими. "Горожане", напротив, провели очередной качественный матч и не только по турнирным показателям (по потерянным очкам команда Гвардиолы отстает от "Ливерпуля" всего на 1 очко), но и по уровню игры имеют все основания рассчитывать на создание реальной конкуренции действующим чемпионам за трофей АПЛ.

Если говорить о сценарии матча, о его временных отрезках, то, по большому счету, гости контролировали ситуацию на протяжении всего игрового времени. В некоторой степени, лишь в первые 10 минут и в самой концовке хозяева поля пользовались сначала неслаженными взаимодействиями игроков "Манчестер Сити", а в конце их пассивностью, связанной с пониманием неизбежности положительного результата.

"Челси" – "Манчестер Сити" – 1:3 (0:3)

Голы: Хадсон-Одои (90+2) – Гюндоган (18), Фоден (21), Де Брюйне (34)

"Челси": Менди, Чилуэлл, Силва, Зума, Аспиликуэта, Канте (Гилмор, 64), Ковачич (Хавертц, 77), Пулишич, Маунт, Зиеш (Хадсон-Одои, 64), Вернер

"Манчестер Сити": Стеффен, Зинченко, Диаш, Стоунз, Канселу, Родри, Гюндоган (Фернандиньо, 75), Фоден (Марез, 86), Де Брюйне (Агуэро, 86), Силва, Стерлинг

Несмотря на проблемы в последних турах чемпионата Фрэнк Лэмпард практически ничего не меняет в игре своей команды. Главный тренер "синих" продолжает рассчитывать на свою базовую схему 4-3-3. При этом структура игры у Челси явно расшатана. Матч подтвердил, что на данном этапе команда Лэмпарда явно не готова конкурировать с "Манчестер Сити", который к тому же сейчас находится в хорошей интегральной форме.

На фоне чрезвычайно напряженного графика на данном этапе сезона Хосеп Гвардиола перед матчем с "Челси" столкнулся с серьезными кадровыми проблемами. Из-за положительных проб на коронавирус он не смог рассчитывать на Эдерсона, Уокера, Жезуса и Торреса. Неготовность Агуэро заставила главного тренера "горожан" искать альтернативные варианты в атаке. В этом сезоне у Гвардиолы уже были эксперименты с Силвой и Стерлингом в номинальной роли нападающего. Их функции на поле были достаточно своеобразными. В некоторой степени они исполняли роль ложной девятки.

В этот раз Гвардиола, который уже приучил общественность к регулярным экспериментам, наделил оригинальными функциями Кевина Де Брюйне. Бельгиец выполнял более широкий спектр задач, чем ложная девятка, это было что-то новое. По большому счету, "Манчестер Сити" вышел на "Стэмфорд Бридж" без центрального нападающего. Де Брюйне был повсюду. При этом структура позиционной игры в атаке у гостей сохранялась. Роль бельгийца предполагала регулярные смены позиций игроками "Сити".

Вместо Эдерсона впервые в этом сезоне в АПЛ вышел американец Зак Стеффен. Уокера на правом фланге заменил Канселу. Вынужденный перевод португальца с левого фланга позволил Гвардиоле найти место в стартовом составе для Александра Зинченко. Украинец оправдал доверие тренера, проведя в целом хороший матч.

Главный тренер "Манчестер Сити" уже приучил всех к своей новой формации 4-2-3-1, которая в этом сезоне стала для его команды базовой. Тем не менее, кадровые проблемы и, возможно, особенности оппонента подтолкнули испанского специалиста к возвращению к модели 4-3-3, хотя, учитывая функции игроков (не только Де Брюйне), это была совершенно новая система игры. Ее главными чертами была асимметрия. Своими постоянными экспериментами Гвардиола продолжает совершенствовать тотальный футбол, выводя на новый уровень универсализацию своих игроков.

Бельгиец часто опускался в глубину, перегружал полупространства, открывался между линиями. Его позицию поочередно занимали Стерлинг, Фоден, Гюндоган или Силва. Смещение одного из хавбеков на позицию форварда в средней линии или на фланге компенсировал номинальный правый защитник Канселу. Португалец поражает многогранностью своего таланта. Он способен эффективно действовать почти на любой позиции, что позволяет Пепу в бараний рог гнуть линии и добиваться максимальных гибкости и асимметрии при позиционной игре в атаке.

У Лэмпарда не было существенных проблем с составом. В лазарете пребывал лишь Джеймс. Стартовый состав хозяев был достаточно предсказуемым. Как обычно, в матчах с более сильными и равными оппонентами в опорной зоне сыграл Канте (Жоржинью у Лэмпарда в основном выходит на соперников с низкой линией обороны). Вместо Жиру на острие атаки сыграл быстрый Вернер. Позицию немца на фланге закрыл Зиеш.

По позициям Канте и Вернера, а также отсутствию в старте Жиру читался план на игру Лэмпарда. В принципе главный тренер "Челси" не скрывал перед матчем, что для успеха ему необходима сумма двух слагаемых – дисциплины в обороне и скорости в атаке. Возможно, Лэмпард собирался сыграть против "Манчестер Сити" более компактно и низко, выманивая соперника на свою половину поля, использовав пространство для организации быстрых атак.

Но первым пунктом в плане хозяев поля была максимальная активность на стартовом отрезке матча. Первая десятиминутка была за хозяевами. Сложилось впечатление, что игроки Гвардиолы были несколько перегружены оригинальными функциями и в начале матча, находясь под достаточно интенсивным давлением соперника, испытывали трудности с интеграцией идей своего тренера в игру.

Единственное, что "синие" смогли выжать из своего высокого прессинга в начале матча – свободный удар (Стеффен взял мяч в руки после передачи назад от своего защитника) и два угловых.

Гости быстро пришли в себя и, взяв мяч под контроль, завладели инициативой. На мой взгляд, в этот момент "Челси" необходимо было сесть глубже и перейти на компактный низкий блок. Вместо этого хозяева поля со своим разбитым прессингом на протяжении минут двадцати наблюдали за нестандартными маневрами и смещениями гостей, позволяя им раз за разом создавать фазовое пространство, которое, естественно, приводило к опасным моментам у ворот Менди.

После поражений в Лиге чемпионов и Премьер-лиге в прошлом сезоне, команда Гвардиолы существенно изменилась. "Манчестер Сити" стал более рациональным коллективом, который не стремится к тотальному владению мячом. Гвардиола явно пересмотрел свои взгляды относительно важности некоторых аспектов в игре своей команды и старается держать баланс между созданием и заимствованием трендов, не ограничиваясь своими принципами. Это хорошо, как для "Манчестер Сити", так и для футбола в целом.

Команда Пепа в этом сезоне явно делает акцент на более вертикальный вектор развития своих позиционных атак. Даже с Канте на позиции "шестерки" хозяева поля больше владели мячом. Конечно, это во многом обусловлено эволюцией матча, "Сити" быстро повел в счете, затем укрепил свое материальное преимущество и мог себе позволить, в некоторой степени, действовать по счету. Но, тем не менее, "Манчестер Сити" оказалось вполне достаточно для убедительной победы 45,4% владения мячом. Показатель точности передач у гостей тоже была ниже, чем у "Челси" - 90%:88%. Команда Лэмпарда совершила ровно на сто передач больше – 654:554.

Основной процент передач у "Челси" был зафиксирован в первой и финальной третях поля, тогда как игроки "Манчестер Сити" совершили больше пасов во второй зоне. Все эти цифры ни о чем, если ваша команда не способна организовывать эффективные атаки с ударами по воротам. Тотальное преимущество команды Гвардиолы отображается статистикой ключевых передач – 9:14 и ударов по воротам.

Гости нанесли в два раза больше ударов. При этом, из штрафной и в створ ворот "Манчестер Сити" бил в три раза больше. Здесь самые высокие показатели у лучших игроков матча – Де Брюйне, Фодена и Гюндогана.

В этом матче хорошо проявилась главная, на мой взгляд, особенность команды Хосепа Гвардиолы в этом сезоне. Футболисты "Сити" постоянно искали наиболее короткие пути к воротам соперника, активно эксплуатируя диагональные векторы для передач.

На скриншоте выше – эпизод с первым опасным моментом в матче – выход один на один с вратарем Де Брюйне. Атака развивалась стремительно, игроки "Сити" разрезали оборону "Челси" диагональными передачами через три вертикальные зоны.

Спустя три минуты после этой атаки гости открыли счет в матче. На этот раз ситуацию обострила горизонтальная передача в исполнении Зинченко. Александр сыграл нестандартно. Казалось бы, в безобидной ситуации он за счет силы паса создал фазовое пространство в зоне линии штрафной соперника. Защитники не были готовы к такому резкому смену ритма. Получилось, что выиграв доли секунды, атакующая команда получила немного больше свободного пространства и воспользовалась этим. Зинченко стал автором предголевой передачей на Фодена, который в свою очередь отдал под удар Гюндогану. Игрок сборной Украины не просто направлял мяч в зону перед штрафной, он целенаправленно и неожиданно обострял ситуацию.

Спустя еще три минуты команда Гвардиолы снова диагональными передачами порезала всю оборону "Челси" и Фоден с передачи Де Брюйне сделал счет 0:2.

Лэмпард не отреагировал на беспомощность своей команды. "Манчестер Сити" перегружал центр поля за счет смещений Канселу, Де Брюйне и Силвы. У гостей всегда были варианты для эффективного продолжения позиционных атак, к тому же численный перевес в зоне создавал условия для качественного контпрессинга. Проактивный метод обороны "горожан" не давал ни малейшего шанса футболистам "Челси". Действия и взаимодействия хозяев после такого нокдауна стали еще более хаотичными.

Эпизод с третьим голом в ворота Менди не поддается никакой критике.

Это последствия подачи со штрафного в исполнении хозяев поля. Позади остается один Канте, который практически не имел никакой форы в забеге со Стерлингом. Вингер "Сити" метров 70 тянул мяч к воротам соперника без сопротивления.

Это структура позиционной атаки "Манчестер Сити". Канселу постоянно смещался в центральную зону и в фазе игры с мячом выполнял функции полузащитника. В процессе развития атаки португалец поднимался в полупространстве выше, меняясь позициями с Силвой. Когда в зону ответственности кого-то из игроков смещался Де Брюйне (он был повсюду), игрок оставлял свой участок и перемещался в зону, из которой пришел бельгиец - структура сохранялась.

На этом скриншоте хорошо видна структура билд-апа команды из Манчестера. Ее главная особенность – широкая первая линия с вратарем на позиции центрбека. Тройке нападающих "Челси" было трудно что-либо противопоставить, а задействовать большее количество игроков в высоком прессинге было очень рискованно.

"Манчестер Сити" провел очередной качественный матч и оформил третью победу подряд. "Челси" потерпел четвертое поражение в последних шести матчах чемпионата Англии, и опустился на восьмое место в турнирной таблице. Лэмпарду нужно срочно улучшать качество игры своей команды, в противном случае он не доработает сезон до конца. Уже сейчас британские СМИ обсуждают вероятность появления на "Стэмфорд Бридж" Томаса Тухеля.