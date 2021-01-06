Рауль Хименес восстановился от травмы и приступил к тренировкам

Форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес приступил к легким тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба. Тем не менее футболист пока далек от возвращения на поле.

Хименес пропустил уже 5 недель после травмы головы. Нападающему пришлось перенести операцию. В начале декабря мексиканца выписали из больницы.

До травмы 29-летний форвард успел сыграть 10 матчей в текущем сезоне АПЛ и забить 3 гола.