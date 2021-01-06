Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рауль Хименес восстановился от травмы и приступил к тренировкам
Уже в ближайших матчах игрок может выйти на поле
Форвард "Вулверхэмптона" Рауль Хименес приступил к легким тренировкам, сообщается на официальном сайте клуба. Тем не менее футболист пока далек от возвращения на поле.
Хименес пропустил уже 5 недель после травмы головы. Нападающему пришлось перенести операцию. В начале декабря мексиканца выписали из больницы.
До травмы 29-летний форвард успел сыграть 10 матчей в текущем сезоне АПЛ и забить 3 гола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Озил собрался уходить, а Диего Косту заваливают нефтедолларами. Трансферный центр зарубежного футбола. LIVE
- Массовая закупка Оболони, очистка Кривбасса. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- США стали чемпионами мира по хоккею среди молодежи, Россия проиграла матч за бронзу
- Андрей Шевченко может сменить Фрэнка Лэмпарда в Челси - СМИ
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Выбрана победительница конкурса красоты среди динамовских болельщиц - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...