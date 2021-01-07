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В Астон Вилле зафиксирована вспышка коронавируса перед игрой с Ливерпулем

Англия
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Бирмингемцы были вынуждены закрыть тренировочную базу

В Астон Вилле зафиксирована вспышка коронавируса перед игрой с Ливерпулем
Новина українською

"Астон Вилла" была вынуждена закрыть свою тренировочную базу после вспышки коронавируса внутри клуба.

Уже через сутки "Астон Вилле" предстоит сыграть против "Ливерпуля" в рамках 3-го раунда Кубка Англии, но теперь проведение этого матча находится под угрозой.

Как сообщает Sky Sports, тестирование игроков и сотрудников бирмингемского клуба на COVID-19 выявило "значительное количество" положительных результатов.

В результате "вилланы" срочно закрыли свою базу в Бодимур Хит и в данный момент ведут переговоры с FA и Премьер-Лигой о том, что делать с завтрашним матчем.

Прошлый поединок команд на "Вилла Парк" завершился разгромным поражением "Ливерпуля" (7:2).

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В статье: Астон Вилла (Бирмингем) Ливерпуль коронавирус
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