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Кубок Англии. Куинз Парк Рейнджерс уступает Фулхэму, Вест Бромвич вылетает от Блэкпула

Англия
(1 голосов)

Еще минус один представитель АПЛ в турнире

Кубок Англии. Куинз Парк Рейнджерс уступает Фулхэму, Вест Бромвич вылетает от Блэкпула
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Кубок Англии. 1/32 финала

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Итак, 18 матчей сыграно в Кубке Англии на стадии 1/32 финала. Сегодня, 9 декабря определилась большая часть команд, которые вышли в следующую стадию турнира. Одной из главных сенсаций является вылет "Вест Бромвича" от "Блэкпула" в серии пенальти. А также "Фулхэм" едва не опозорился во встрече с "КПР", впрочем, этот представитель АПЛ все же завоевал свою путевку в 1/16 финала.

Стадион: Киан Принс Фаундэйшн (Лондон)

Куинз Парк Рейнджерс – Фулхэм 0:2 (доп. время)

Голы: Рид 104, Кебано 105

***

Стадион: Эвуд Парк (Блэкберн)

Блэкберн – Донкастер 0:1

Голы: Ричардс 42

***

Стадион: Стадион: Блумфилд Роуд (Блэкпул)

Блэкпул – Вест Бромвич 2:2 (пенальти 3:2)

Голы: Йатес 41, Мадин 66 – Аджайи 52, Перейра 80

***

Стадион: Терф Мур (Бернли)

Бернли – Милтон Кинс 1:1 (пенальти 4:3)

Голы: Выдра 90+4 - Джером 29

***

Стадион: Адамс Парк (Хай Викомб)

Уиком Уондерерз – Престон 4:0

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В статье: Блэкпул Фулхэм (Лондон) Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) Вест Бромвич Альбион Блэкберн Роверс
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