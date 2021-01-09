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Кубок Англии. Куинз Парк Рейнджерс уступает Фулхэму, Вест Бромвич вылетает от Блэкпула
Еще минус один представитель АПЛ в турнире
Кубок Англии. 1/32 финала
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Итак, 18 матчей сыграно в Кубке Англии на стадии 1/32 финала. Сегодня, 9 декабря определилась большая часть команд, которые вышли в следующую стадию турнира. Одной из главных сенсаций является вылет "Вест Бромвича" от "Блэкпула" в серии пенальти. А также "Фулхэм" едва не опозорился во встрече с "КПР", впрочем, этот представитель АПЛ все же завоевал свою путевку в 1/16 финала.
Стадион: Киан Принс Фаундэйшн (Лондон)
Куинз Парк Рейнджерс – Фулхэм 0:2 (доп. время)
Голы: Рид 104, Кебано 105
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Стадион: Эвуд Парк (Блэкберн)
Блэкберн – Донкастер 0:1
Голы: Ричардс 42
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Стадион: Стадион: Блумфилд Роуд (Блэкпул)
Блэкпул – Вест Бромвич 2:2 (пенальти 3:2)
Голы: Йатес 41, Мадин 66 – Аджайи 52, Перейра 80
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Стадион: Терф Мур (Бернли)
Бернли – Милтон Кинс 1:1 (пенальти 4:3)
Голы: Выдра 90+4 - Джером 29
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Стадион: Адамс Парк (Хай Викомб)
Уиком Уондерерз – Престон 4:0
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