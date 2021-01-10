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Очередной конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм готовит 30-миллионное предложение по Сарру

Англия
(1 голосов)

Сенегалец вскоре может вернуться в АПЛ

Очередной конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм готовит 30-миллионное предложение по Сарру
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После продажи Себастьяна Алле в "Аякс" Дэвид Мойес занялся поисками усиления в атаку.

Приоритетной целью "Вест Хэма" является игрок "Уотфорда" Исмаила Сарр. По информации The Sun, "молотобойцы" готовы предложить за сенегальца 30 миллионов фунтов.

22-летний Сарр в этом сезоне наравне используется как правый вингер, так и как центральный нападающий. На его счету 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах Чемпионшипа.

Сам игрок надеется получить приглашение от "Ливерпуля" или "МЮ", однако в отсутствии иных вариантов не прочь перебраться и в "Вест Хэм".

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В статье: Андрей Ярмоленко Уотфорд Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Исмаила Сарра
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Комментарии (2)
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zabo62
10.01.2021 в 13:15
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Technical
10.01.2021 в 12:46
для Ярмоли це гірше, ніж якби залишився Алле. Той грав лише у нападі, і по факту не був конкурентом Ярмолі. Сарр же може зіграти і зправа, при чому куди ефективніше, ніж Ярмола.
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