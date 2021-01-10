Очередной конкурент для Ярмоленко? Вест Хэм готовит 30-миллионное предложение по Сарру

После продажи Себастьяна Алле в "Аякс" Дэвид Мойес занялся поисками усиления в атаку.

Приоритетной целью "Вест Хэма" является игрок "Уотфорда" Исмаила Сарр. По информации The Sun, "молотобойцы" готовы предложить за сенегальца 30 миллионов фунтов.

22-летний Сарр в этом сезоне наравне используется как правый вингер, так и как центральный нападающий. На его счету 4 гола и 5 результативных передач в 18 матчах Чемпионшипа.

Сам игрок надеется получить приглашение от "Ливерпуля" или "МЮ", однако в отсутствии иных вариантов не прочь перебраться и в "Вест Хэм".