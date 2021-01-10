Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити - Бирмингем 3:0. Обзор матча и видео голов
Уверенная победа подопечных Гвардиолы
Кубок Англии, третий раунд
Голы: Бернарду Силва (8, 15), Фоден (33)
"Манчестер Сити": Стеффен – Менди, Диаш (Стоунз, 46), Уокер, Канселу (Харвуд-Беллис, 46) – Родри (Фернандиньо, 67), Силва, Де Брюйне (Нмеча, 46) – Жезус (Делап, 75), Фоден, Марез
"Бирмингем": Прието – Френд, Кларк-Солте, Сан Хосе, Колин – Шуньич (Бела, 67), Кифтенбелд – Леко (Юткевич, 68), Санчес, Тораль (Клейтон, 46) – Хоган (Робертс, 46)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Мариуполь открыл зимнюю серию, Заря назвала соперников. Таблица спаррингов клубов УПЛ
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Зидан: Матч с Осасуной нужно было отменить, это не футбол
- Манчестер Юнайтед представил первого зимнего новичка
- Капитан Динамо вместе с женой в вышиванках поздравили всех с Рождеством - ВИДЕО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...