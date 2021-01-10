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Манчестер Сити - Бирмингем 3:0. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Уверенная победа подопечных Гвардиолы

Манчестер Сити - Бирмингем 3:0. Обзор матча и видео голов
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Кубок Англии, третий раунд

Манчестер Сити – Бирмингем 3:0

Голы: Бернарду Силва (8, 15), Фоден (33)

"Манчестер Сити": Стеффен – Менди, Диаш (Стоунз, 46), Уокер, Канселу (Харвуд-Беллис, 46) – Родри (Фернандиньо, 67), Силва, Де Брюйне (Нмеча, 46) – Жезус (Делап, 75), Фоден, Марез

"Бирмингем": Прието – Френд, Кларк-Солте, Сан Хосе, Колин – Шуньич (Бела, 67), Кифтенбелд – Леко (Юткевич, 68), Санчес, Тораль (Клейтон, 46) – Хоган (Робертс, 46)

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Кубок Англии Бирмингем Сити
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