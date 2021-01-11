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Кубок Англии. Вест Хэм обыгрывает Стокпорт и выходит в 1/16 финала
Ярмоленко отыграл чуть больше часа и отличился лишь несколькими активными действиями
Кубок Англии. 1/32 финала
Стадион: Эджли Парк (Стокпорт)
Стокпорт - Вест Хэм 0:1
Голы: Доусон 83
Стокпорт: Хинчлифф, Кросдейл, Миниган, Хоган, Мейнард, Алекс, Руни, Дженнингс, Китчинг, Кин, Уильямс.
Вест Хэм: Рэндольф - Джонсон, Балбуена, Диоп, Крессвелл - Ярмоленко, Нобл, Райс, Бенрахма - Лансини, Антонио.
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