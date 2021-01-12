Минус пять. Кепа и Алонсо попали в список игроков, которых Челси готов отпустить

Лондонский "Челси" совершил масштабную трансферную кампанию летом, потратив на новичков 250 миллионов. Пришло время баланс восполнять.

По данным AS, Фрэнк Лэмпард определился с игроками, которых он готов отпустить зимой. Всего в "черный список" вошли пять футболистов.

Среди них - Маркос Алонос, Эмерсон Палмиери, Фикайо Томори, Дэнни Дринкуотер и Кепа Аррисабалага. Последний недавно провел сотую игру за "Челси".

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