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Минус пять. Кепа и Алонсо попали в список игроков, которых Челси готов отпустить

Англия
(1 голосов)

Лэмпарду не нужны

Минус пять. Кепа и Алонсо попали в список игроков, которых Челси готов отпустить
UA-Футбол
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Лондонский "Челси" совершил масштабную трансферную кампанию летом, потратив на новичков 250 миллионов. Пришло время баланс восполнять.

По данным AS, Фрэнк Лэмпард определился с игроками, которых он готов отпустить зимой. Всего в "черный список" вошли пять футболистов.

Среди них - Маркос Алонос, Эмерсон Палмиери, Фикайо Томори, Дэнни Дринкуотер и Кепа Аррисабалага. Последний недавно провел сотую игру за "Челси".

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Ранее стало известно, кого "Челси" хочет подписать следующим летом.

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В статье: Маркос Алонсо Челси (Лондон) Эмерсон Палмиери Дэниел Дринкуотер Кепа Аррисабалага Фикайо Томори
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Комментарии (1)
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fabo70
12.01.2021 в 19:33
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