Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Минус пять. Кепа и Алонсо попали в список игроков, которых Челси готов отпустить
Лэмпарду не нужны
Лондонский "Челси" совершил масштабную трансферную кампанию летом, потратив на новичков 250 миллионов. Пришло время баланс восполнять.
По данным AS, Фрэнк Лэмпард определился с игроками, которых он готов отпустить зимой. Всего в "черный список" вошли пять футболистов.
Среди них - Маркос Алонос, Эмерсон Палмиери, Фикайо Томори, Дэнни Дринкуотер и Кепа Аррисабалага. Последний недавно провел сотую игру за "Челси".
Читайте такжеКепа проводит 100-й матч в составе Челси
Ранее стало известно, кого "Челси" хочет подписать
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заря спасла ничью в первом спарринге на сборах в Турции
- Миллионеры без комплексов. Футболисты Атлетико приехали на тренировку на стареньком Фиате. ВИДЕО
- У Десны нашлось предложение для своего 36-летнего полузащитника
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo70
12.01.2021 в 19:33
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...