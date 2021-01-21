Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Помешала зарплата. Лестер не сумел договориться об аренде Эриксена
Датчанин никак не может покинуть Италию
"Интер" ищет новый клуб для Кристана Эриксена. Датчанин провалился в Милане и теперь пытается сменить место обитания.
По данны The Telegraph, "Лестер" готов был вернуть полузащитника в АПЛ. Они договорились с "Интером" об аренде, но зарплата Кристиана (300 тысяч фунтов в неделю) помешала "лисам". Миланцы хотят, чтобы новый клуб полностью покрыл выплаты.
Leicester City baulk at Christian Eriksen's £300k-a-week wages after making loan enquiry - @Matt_Law_DT @JPercyTelegraphhttps://t.co/KyruEkgMyo— Telegraph Football (@TeleFootball) January 21, 2021
Ранее сообщалось, что Эриксен может
Популярное сейчас
- Олимпийского чемпиона посадили в тюрьму
- Динамо - Шахтер Солигорск: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Шейх-инвестор клуба из ОАЭ встретился с Мирчей Луческу и Резо Чохонелидзе
- Ярмоленко сделал первый ассист в нынешнем сезоне чемпионата Англии
- Внимание девушкам! Артем Милевский расстался со своей девушкой после двух лет вместе. ФОТО
- Обладает нужными навыками? Клуб Ярмоленко ввел в совет директоров бывшую порнозвезду. ФОТО