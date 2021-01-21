Помешала зарплата. Лестер не сумел договориться об аренде Эриксена

"Интер" ищет новый клуб для Кристана Эриксена. Датчанин провалился в Милане и теперь пытается сменить место обитания.

По данны The Telegraph, "Лестер" готов был вернуть полузащитника в АПЛ. Они договорились с "Интером" об аренде, но зарплата Кристиана (300 тысяч фунтов в неделю) помешала "лисам". Миланцы хотят, чтобы новый клуб полностью покрыл выплаты.

Leicester City baulk at Christian Eriksen's £300k-a-week wages after making loan enquiry - @Matt_Law_DT @JPercyTelegraphhttps://t.co/KyruEkgMyo — Telegraph Football (@TeleFootball) January 21, 2021