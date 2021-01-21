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Помешала зарплата. Лестер не сумел договориться об аренде Эриксена

Англия
(1 голосов)

Датчанин никак не может покинуть Италию

Помешала зарплата. Лестер не сумел договориться об аренде Эриксена
UA-Футбол
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"Интер" ищет новый клуб для Кристана Эриксена. Датчанин провалился в Милане и теперь пытается сменить место обитания.

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По данны The Telegraph, "Лестер" готов был вернуть полузащитника в АПЛ. Они договорились с "Интером" об аренде, но зарплата Кристиана (300 тысяч фунтов в неделю) помешала "лисам". Миланцы хотят, чтобы новый клуб полностью покрыл выплаты.

Ранее сообщалось, что Эриксен может оказаться в "Арсенале".

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В статье: Кристиан Эриксен Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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Лектор (Черкассы)
21.01.2021 в 21:36
Вопрос его тонуса...С одной стороны жаль конечно, что не договорились.. А с другой, если он - не он...Только молодым дорогу закрывать , да ещё плати за это башенные деньги
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