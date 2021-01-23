Ярмоленко пора сменить команду? Вест Хэм собирается продлить контракт с Мойесом

"Вест Хэм" собирается наградить своего главного тренера Дэвида Мойеса новым контрактом по окончании сезона, сообщает The Guardian.

В обычной ситуации "Вест Хэм" уже сейчас предложил бы Мойесу новый контракт, но из-за неопределенности в связи пандемией коронавируса повременит с переговорами до мая. Добавим, что от действующего контракта экс-наставника "Манчестер Юнайтед" остается еще 18 месяцев.

Напомним, сотрудничество "Вест Хэма" и Мойеса началось еще в ноябре 2018. Подхватив команду из рук уволенного Славена Билича, Дэвид уверенно решил задачу по продлению прописки в Премьер-Лиге, но новый контракт не получил и в конце сезона уступил свое место Мануэлю Пеллегрини. У чилийца в "Вест Хэме" не срослось, и в декабре 2019 Мойес вернулся на тренерский мостик.

Отметим, что при Пеллегрини Андрея Ярмоленко был основным, сыграв во всех 24 матчах АПЛ, когда был здоров. А вот Мойес украинца не жалует – всего 11 выходов в лиге, из которых лишь 2 в старте.