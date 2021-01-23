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Вест Хэм - Донкастер 4:0. Разгром с участием Ярмоленко. Видео голов и обзор матча

Англия
(3 голосов)

"Молотобойцы" идут дальше

Вест Хэм - Донкастер 4:0. Разгром с участием Ярмоленко. Видео голов и обзор матча
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В рамках 1/16 Кубка Англии "Вест Хэм" дома уверенно обыграл "Донкастер" со счетом 4:0. Свою лепту в разгром в исполнении "молотобойцев" внес украинский вингер Андрей Ярмоленко.

"Вест Хэм Юнайтед" – "Донкастер Роверс" 4:0

Голы: Форнальс (2), Ярмоленко (32), Батлер (автогол, 53), Афолайян (78)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьяньский (Тротт, 83) – Фредерикс (Баптисте, 83), Бальбуэна, Диоп, Джонсон – Нобл, Соучек (Афолайян, 70), Форнальс, Лансини, Бенрахма – Ярмоленко

"Донкастер Роверс": Бэлкхем – Райт (Амос, 79), Андерсон, Батлер, Джон – Халлидей, Смит (Ричардс, 64), Тейлор (Уильямс, 70), Джеймс, Локило (Джонс, 64) – Окенабирхи

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В статье: Андрей Ярмоленко Кубок Англии Донкастер Роверс Вест Хэм (Лондон)
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Комментарии (1)
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att119 (Луцьк)
23.01.2021 в 22:42
Доволі погано. Але всі ми розуміємо що кар’єра Ярмоленко вже на заході.
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