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Пришлось отдуваться Чеху? Лэмпард не смог попрощаться с игроками Челси
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Вчера, 25 января, лондонский "Челси" отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. По информации авторитетного издания The Athletic, менеджер не успел попрощаться с игроками команды после того, как узнал о своем увольнении.
Экс-голкипер и технический директор клуба Петр Чех просто коротко проинформировал футболистов о решении руководства.
Напомним, в АПЛ "синие" одержали всего одну победу в 5 последних матчах, после 19 туров "Челси" идет на 9-й строчке в турнирной таблице с 29 баллами. Коллектив прошел в следующий раунд Кубка Англии после победы над "Лутоном", а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с "Атлетико".
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