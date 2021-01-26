Пришлось отдуваться Чеху? Лэмпард не смог попрощаться с игроками Челси

Вчера, 25 января, лондонский "Челси" отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. По информации авторитетного издания The Athletic, менеджер не успел попрощаться с игроками команды после того, как узнал о своем увольнении.

Экс-голкипер и технический директор клуба Петр Чех просто коротко проинформировал футболистов о решении руководства.

Напомним, в АПЛ "синие" одержали всего одну победу в 5 последних матчах, после 19 туров "Челси" идет на 9-й строчке в турнирной таблице с 29 баллами. Коллектив прошел в следующий раунд Кубка Англии после победы над "Лутоном", а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с "Атлетико".