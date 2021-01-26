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Пришлось отдуваться Чеху? Лэмпард не смог попрощаться с игроками Челси

Англия
(1 голосов)

Похоже на интересное отношение руководства

Пришлось отдуваться Чеху? Лэмпард не смог попрощаться с игроками Челси
Новина українською

Вчера, 25 января, лондонский "Челси" отправил в отставку Фрэнка Лэмпарда. По информации авторитетного издания The Athletic, менеджер не успел попрощаться с игроками команды после того, как узнал о своем увольнении.

Экс-голкипер и технический директор клуба Петр Чех просто коротко проинформировал футболистов о решении руководства.

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Напомним, в АПЛ "синие" одержали всего одну победу в 5 последних матчах, после 19 туров "Челси" идет на 9-й строчке в турнирной таблице с 29 баллами. Коллектив прошел в следующий раунд Кубка Англии после победы над "Лутоном", а также вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с "Атлетико".

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В статье: Петр Чех Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон)
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Источник:
The Athletic

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Комментарии (1)
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Cannabis Sativa (Луцк)
26.01.2021 в 11:12
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