СМИ: МЮ отказался летом отпустить Погба в Ювентус в обмен на четырех игроков

Прошлым летом "Ювентус" предпринял серьезную попытку подписать Поля Погба. Историю об этом рассказал журналист Фабрицио Романо.

По его информации, чемпион Италии предложил в обмен на француза четырех игроков - Пьянича, Косту, Рабио и Рэмси. Однако "МЮ" отказался менять Поля - им нужно было сто миллионов евро.

Также Романо передает, что Погба может быть таки продан летом. Это желание его агента Райолы. Также не на руку "МЮ" играет контракт француза, который истекает в 2022-м году.

В текущем сезоне Поль провел 26 матчей и забил четыре гола.