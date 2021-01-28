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СМИ: МЮ отказался летом отпустить Погба в Ювентус в обмен на четырех игроков
Интересное решение
Прошлым летом "Ювентус" предпринял серьезную попытку подписать Поля Погба. Историю об этом рассказал журналист Фабрицио Романо.
По его информации, чемпион Италии предложил в обмен на француза четырех игроков - Пьянича, Косту, Рабио и Рэмси. Однако "МЮ" отказался менять Поля - им нужно было сто миллионов евро.
Также Романо передает, что Погба может быть таки продан летом. Это желание его агента Райолы. Также не на руку "МЮ" играет контракт француза, который истекает в 2022-м году.
В текущем сезоне Поль провел 26 матчей и забил четыре гола.
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