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С момента перехода в Арсенал Давид Луиз заработал больше всех удалений в АПЛ
Отметился со знаком минус
В матче 22-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" играет против "Вулверхэмптона". Антигерой первого тайма - Давид Луиз, который заработал удаление и привез пенальти на свои ворота.
С момента перехода в составе "канониров" бразилец был удален три раза, а также шесть раз заработал пенальти в свои ворота. По этим двум показатель он в лидерах АПЛ.
3 & 6 - Since making his @PremierLeague debut for Arsenal in August 2019, David Luiz has received more red cards (3) and conceded more penalties (6) than any other player in the competition. Calamity pic.twitter.com/TLmGdvKP4w— OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021
Всего в текущем сезоне на счету Луиза 18 матчей и один забитый гол.
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