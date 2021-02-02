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С момента перехода в Арсенал Давид Луиз заработал больше всех удалений в АПЛ

Англия
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С момента перехода в Арсенал Давид Луиз заработал больше всех удалений в АПЛ
UA-Футбол
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В матче 22-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" играет против "Вулверхэмптона". Антигерой первого тайма - Давид Луиз, который заработал удаление и привез пенальти на свои ворота.

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С момента перехода в составе "канониров" бразилец был удален три раза, а также шесть раз заработал пенальти в свои ворота. По этим двум показатель он в лидерах АПЛ.

Всего в текущем сезоне на счету Луиза 18 матчей и один забитый гол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луиз
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
02.02.2021 в 21:34
Когда уже закончатся мучения с этим Луизом?! Его гнать нужно было вместе с Сократисом, одни привозы...
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