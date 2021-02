С момента перехода в Арсенал Давид Луиз заработал больше всех удалений в АПЛ

В матче 22-го тура АПЛ лондонский "Арсенал" играет против "Вулверхэмптона". Антигерой первого тайма - Давид Луиз, который заработал удаление и привез пенальти на свои ворота.

С момента перехода в составе "канониров" бразилец был удален три раза, а также шесть раз заработал пенальти в свои ворота. По этим двум показатель он в лидерах АПЛ.

3 & 6 - Since making his @PremierLeague debut for Arsenal in August 2019, David Luiz has received more red cards (3) and conceded more penalties (6) than any other player in the competition. Calamity pic.twitter.com/TLmGdvKP4w