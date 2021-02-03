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Брат Погба: Ничего не слышал о новом контракте Поля с МЮ

Англия
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Матьё Погба прокомментировал положение своего брата в "Манчестер Юнайтед"

Брат Погба: Ничего не слышал о новом контракте Поля с МЮ
Новина українською

- Поль счастлив. Его игра становится лучше.

У него остался год по контракту с "Манчестер Юнайтед". Не знаю, останется ли он в клубе до конца срока действия соглашения. Единственное, что могу сейчас сказать, - это то, что если "Манчестер Юнайтед" хочет денег, клубу следует продать его сейчас.

Если они этого не сделают, Поль уйдёт бесплатно. О продлении контракта я ничего не слышал", - приводит слова Матьё Погба El Chiringuito.

Поль Погба перешёл в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 18 матчах чемпионата Англии забил 3 гола.

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В статье: Поль Погба трансферы Манчестер Юнайтед
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