Брат Погба: Ничего не слышал о новом контракте Поля с МЮ

- Поль счастлив. Его игра становится лучше.

У него остался год по контракту с "Манчестер Юнайтед". Не знаю, останется ли он в клубе до конца срока действия соглашения. Единственное, что могу сейчас сказать, - это то, что если "Манчестер Юнайтед" хочет денег, клубу следует продать его сейчас.

Если они этого не сделают, Поль уйдёт бесплатно. О продлении контракта я ничего не слышал", - приводит слова Матьё Погба El Chiringuito.