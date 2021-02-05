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Ливерпуль – Манчестер Сити. АУДИО онлайн трансляция центрального матча 23-го тура АПЛ
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Журналисты UA-Футбол прокомментируют центральный поединок 23-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити".
Кто бы мог подумать еще в конце прошлого года, что "горожане" смогут вернуться на вершину таблицы и откровенно претендовать на титул? Гвардиола отыскал баланс, в то время как Клопп и его "Ливерпуль" сдали на фоне пополнения лазарета. Заслуженное везение отвернулось от "красных", теперь мерсисайдцам приходится выезжать из сложных ситуаций на жилах лидеров. Результат поединка повлияет на гонку за золотом – кому достанется победа? Ответ на этот и многие другие важные вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 7 февраля – в 18:25 по киевскому времени.
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