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Бернард забил решающий! ВИДЕО, как Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4

Англия
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча Эвертон - Тоттенхэм, Кубок Англии, 10 февраля 2021

Бернард забил решающий! ВИДЕО, как Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4
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Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Кубка Англии Эвертон - Тоттенхэм. Команды подарили зрителям невероятное зрелище, забив девять голов. Победителя удалось определить лишь в овертайме. При этом решающий гол на счету экс-горняка Бернарда, которого в январе активно продавали то в Рим, то на Ближний Восток.

Кубок Англии. 1/8 финала
10 февраля. Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Эвертон - Тоттенхэм 4:4 (доп. вр 1:0)
Голы: Калверт-Льюин 36, Ришарлисон 39, Сигурдссон 42 (пен.), Ришарлисон 69, Бернард 97 - М. Санчес 4, Ламела 45, М. Санчес 57, Кейн 83

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) Бернард Гарри Кейн Ришарлисон
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