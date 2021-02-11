Бернард забил решающий! ВИДЕО, как Эвертон обыграл Тоттенхэм со счетом 5:4

Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала Кубка Англии Эвертон - Тоттенхэм. Команды подарили зрителям невероятное зрелище, забив девять голов. Победителя удалось определить лишь в овертайме. При этом решающий гол на счету экс-горняка Бернарда, которого в январе активно продавали то в Рим, то на Ближний Восток.

Кубок Англии. 1/8 финала

10 февраля. Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Эвертон - Тоттенхэм 4:4 (доп. вр 1:0)

Голы: Калверт-Льюин 36, Ришарлисон 39, Сигурдссон 42 (пен.), Ришарлисон 69, Бернард 97 - М. Санчес 4, Ламела 45, М. Санчес 57, Кейн 83