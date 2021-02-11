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Замена Фреду или Погба? МЮ следит за прогрессом лидера Вест Хэма
Между клубами неплохие отношения
Фото - premierleague.com
Один из лидеров "Вест Хэма" Томаш Соучек может летом оказаться в "МЮ". Об этом передает Football Insider.
Центральный полузащитник "молотков" набрал отличную форму, что привлекло внимание Оле Сульшера. Сейчас "дьяволы" изучают возможность подписания чеха.
Соучек - игрок центра поля, который может закрыть несколько позиций. В текущем сезоне Томаш забил восемь голов в 24-ти играх, а его контракт рассчитан до 2024-го года.
Напомним, что не так давно "Вест Хэм"
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