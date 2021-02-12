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Люка Динь в ближайшее время продлит контракт с Эвертоном

Англия
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Об этом рассказал наставник ирисок

Люка Динь в ближайшее время продлит контракт с Эвертоном

Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти на пресс-конференции рассказал о возможном продлении контркта с защитником Люком Динем.

"Я думаю, на следующей неделе Люка Динь подпишет новый контракт и об этом официально объявят", — привел слова Анчелотти в своем Twitter журналист Фабрицио Романо.

Также он сообщил, что 27-летним французом интересовались испанские клубы, однако левый защитник решил остаться в Англии.

В нынешнем сезоне француз отыграл в 18 матчах за клуб во всех турнирах и отдал 6 голевых передач.

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В статье: Карло Анчелотти Люка Динь
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