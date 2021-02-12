  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "У нас был небольшой разговор". Клопп поддержал своего голкипера после последних ошибок
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"У нас был небольшой разговор". Клопп поддержал своего голкипера после последних ошибок

Англия
(1 голосов)

Все правильно

"У нас был небольшой разговор". Клопп поддержал своего голкипера после последних ошибок

Фото - Goal

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что имел небольшой разговор с Алиссоном после последнего матча.

"Конечно, у нас был небольшой разговор. Алиссон был недоволен тем, что произошло, но важно понимать, что любой вратарь допускает ошибки в своей карьере.

Вратари пропускают голы, но нужно всегда оставаться в игре. У Алиссона было всего несколько дней после игры с "Ман Сити", чтобы подготовиться к следующему матчу", - заявил Клопп.

Читайте такжеНе Ван Дейк. Клопп рассказал о своем лучшем трансфере за время работы в Ливерпуле

Уже завтра "красные" сыграют против "Лестера".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Алиссон Бекер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...