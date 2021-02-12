"У нас был небольшой разговор". Клопп поддержал своего голкипера после последних ошибок

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что имел небольшой разговор с Алиссоном после последнего матча.

"Конечно, у нас был небольшой разговор. Алиссон был недоволен тем, что произошло, но важно понимать, что любой вратарь допускает ошибки в своей карьере.

Вратари пропускают голы, но нужно всегда оставаться в игре. У Алиссона было всего несколько дней после игры с "Ман Сити", чтобы подготовиться к следующему матчу", - заявил Клопп.

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Уже завтра "красные" сыграют против "Лестера".