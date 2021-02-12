Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"У нас был небольшой разговор". Клопп поддержал своего голкипера после последних ошибок
Все правильно
Фото - Goal
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что имел небольшой разговор с Алиссоном после последнего матча.
"Конечно, у нас был небольшой разговор. Алиссон был недоволен тем, что произошло, но важно понимать, что любой вратарь допускает ошибки в своей карьере.
Вратари пропускают голы, но нужно всегда оставаться в игре. У Алиссона было всего несколько дней после игры с "Ман Сити", чтобы подготовиться к следующему матчу", - заявил Клопп.
Читайте такжеНе Ван Дейк. Клопп рассказал о своем лучшем трансфере за время работы в Ливерпуле
Уже завтра "красные" сыграют против "Лестера".
Популярное сейчас
- Динамо в последний раз выигрывало УПЛ в 2016 году. Помните тот сезон?
- Влада Седан: После подколки Зинченко Гвардиола сказал: "Алекс, главное, чтобы я твоей жене нравился"
- Перенести, дома нельзя провести: ВСЕ матчи 1/8 ЛЧ и 1/16 ЛЕ, которые пройдут на нейтральных полях
- Ман Сити наращивает преимущество, интрига в борьбе за место в ЛЧ. Таблица АПЛ 2020/21
- Влада Седан: У меня в телефоне нет ни одной обнаженной фотографии
- Роскошная жена одного из лучших нападающих Серии А. ФОТО
Новости по теме
- 19:10 Зарубежные Восторгаемся Роналду, увольняем Фонсеку, разносим Алиссона и хвалим Зинченко. Аудиомнение #68
- 13:58 Зарубежные "Возможно, у него замерзли ноги". Клопп объяснил результативные ошибки Алиссона в матче с Манчестер Сити
- 12:39 Зарубежные Как Гомес подчеркнул мощь Гасперини, а МЮ неожиданно стал третьей силой в АПЛ. Аудиомнение #65