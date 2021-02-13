  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Карло Анчелотти был ограблен
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карло Анчелотти был ограблен

Англия
(1 голосов)

К папе Карло наведались грабители

Карло Анчелотти был ограблен

Новина українською

Домой к главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти наведались грабители в масках.

Двое неизвестных проникли в жилище Анчелотти в Кросби, пригороде Ливерпуля, около 18:30 по местному времени.

Как передает Sky Sports, преступников спугнула 36-летняя дочь Карло Катя. Самого 61-летнего итальянца дома в тот момент не было.

Известно лишь то, что никто не пострадал. Об ущербе ничего не сообщается кроме того, что грабителям удалось унести с собой сейф. Местная полиция продолжает свое расследование.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...