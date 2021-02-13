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Карло Анчелотти был ограблен
К папе Карло наведались грабители
Домой к главному тренеру "Эвертона" Карло Анчелотти наведались грабители в масках.
Двое неизвестных проникли в жилище Анчелотти в Кросби, пригороде Ливерпуля, около 18:30 по местному времени.
Как передает Sky Sports, преступников спугнула 36-летняя дочь Карло Катя. Самого 61-летнего итальянца дома в тот момент не было.
Известно лишь то, что никто не пострадал. Об ущербе ничего не сообщается кроме того, что грабителям удалось унести с собой сейф. Местная полиция продолжает свое расследование.
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