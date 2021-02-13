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Клопп: Один из голов Лестера был забит из офсайда
Немец негодует
AFP | Flashscore
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями по поводу поражения своей команды от "Лестера" в рамках 24-го тура АПЛ:
"Очевидно, что этот матч мы должны были выигрывать. Мы хорошо играли, контролировали мяч, не позволяли "Лестеру" ничего делать, прекрасно играли. Мы забили, а потом могли и должны были сделать это снова. Все было хорошо, а потом началось: пенальти, штрафной удар, офсайд, не офсайд, гол. Это повлияло на нас, чего не должно случаться.
Как по мне, первый гол в наши ворота был забит из положения "вне игры". Но дело в том, что мы считаем офсайд объективной вещью, но это не так. В "Лестера" три игрока были в офсайде при первом голе, но было принято иное решение.
Второй гол стал следствием недоразумения, очевидно. В таких моментах нужно кричать партнеру, но я не услышал криков. Это не радует. Третий же гол мне не понравился особенно. Мы дали сопернику слишком много свободы. Я не могу это принять.
В течение 75 минут мы проводили выдающийся матч, а затем проиграли 1:3. Это отражает то, в насколько непростой ситуации мы оказались.
В Милнера проблема с задней поверхностью бедра. Надеюсь, там какая-нибудь мелочь, но мы не хотели рисковать", - сказал немецкий тренер.
После этого поражения отрыв "Ливерпуля" от лидера АПЛ "Манчестер Сити" составляет 10 очков. Заметим, что в "горожан" есть еще два матча в запасе.
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