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Клопп: Один из голов Лестера был забит из офсайда

Англия
(1 голосов)

Немец негодует

Клопп: Один из голов Лестера был забит из офсайда

AFP | Flashscore

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями по поводу поражения своей команды от "Лестера" в рамках 24-го тура АПЛ:

"Очевидно, что этот матч мы должны были выигрывать. Мы хорошо играли, контролировали мяч, не позволяли "Лестеру" ничего делать, прекрасно играли. Мы забили, а потом могли и должны были сделать это снова. Все было хорошо, а потом началось: пенальти, штрафной удар, офсайд, не офсайд, гол. Это повлияло на нас, чего не должно случаться.

Как по мне, первый гол в наши ворота был забит из положения "вне игры". Но дело в том, что мы считаем офсайд объективной вещью, но это не так. В "Лестера" три игрока были в офсайде при первом голе, но было принято иное решение.

Второй гол стал следствием недоразумения, очевидно. В таких моментах нужно кричать партнеру, но я не услышал криков. Это не радует. Третий же гол мне не понравился особенно. Мы дали сопернику слишком много свободы. Я не могу это принять.

В течение 75 минут мы проводили выдающийся матч, а затем проиграли 1:3. Это отражает то, в насколько непростой ситуации мы оказались.

В Милнера проблема с задней поверхностью бедра. Надеюсь, там какая-нибудь мелочь, но мы не хотели рисковать", - сказал немецкий тренер.

После этого поражения отрыв "Ливерпуля" от лидера АПЛ "Манчестер Сити" составляет 10 очков. Заметим, что в "горожан" есть еще два матча в запасе.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
13.02.2021 в 18:28
Похоже, Юрген прав.
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