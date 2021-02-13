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Лестер - Ливерпуль 3:1. Обзор матча и видео голов
"Лисы" наносят мерсисайдцам 3-е поражение в АПЛ подряд
Faisal HQ
В матче 24-го тура чемпионата Англии "Лестер" дома обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Подопечные Юргена Клоппа первыми открыли счет в матче, благодаря голу Салаха на 67-й минуте. Но за семь минут в концовке встречи команда Брендана Роджерса перевернула игру и забила трижды.
АПЛ, 24-й тур.
Стадион: "Кинг Пауэр" (Лестер)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Голы: Мэддисон (78), Варди (81), Барнс (85) – Салах (67)
"Лестер": Шмейхель – Амарти, Эванс, Сеюнджу, Перрейра – Ндиди, Тилеманс (Чоудри, 87), Олбрайтон (Перес, 74, Менди, 90 – обратная замена), Мэддисон, Барнс – Варди
"Ливерпуль": Алиссон – Александер-Арнольд, Кабак, Хендерсон, Робертсон – Милнер (Тьяго Алькантара, 17), Вейналдум (Шакири, 87), Джонс (Окслейд-Чемберлен, 75) – Салах, Фирмино, Мане
Предупреждения: Эванс (43) – Джонс (24), Кабак (71)
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