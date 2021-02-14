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Сабалета: Ман Сити – лучшее место для Месси, если он решит покинуть Барсу
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Бывший фулбек "Манчестер Сити" Пабло Сабалета считает, что нападающему "Барселоны" Лионелю Месси стоит присоединиться к "горожанам".
"Если Месси решит покинуть "Барселону" и захочет поиграть в лучшей лиге мире, то тогда он должен открыть для себя Премьер-лигу. Это заинтересует его, потому что каждый игрок из тех, с кем я знаком, спрашивает у меня, каково так играть.
"Манчестер Сити" предлагает идеальные условия. Месси хорошо знает Пепа Гвардиолу, знает спортивного директора Чики Бегиристайна, знает гендиректора Феррана Сориано. А еще там есть Агуэро.
Я уверен, что клубы вроде "ПСЖ" или "Ювентуса" тоже будут заинтересованы в подписании контракта с ним, но, по моему мнению, "Сити" – лучшее место, куда можно перейти из "Барселоны", – сказал Сабалета The Mirror.
Напомним, Месси летом может стать свободным агентом, если не продлит контракт с "Барсой".
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