  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Рангник: Сказал боссам Челси, что я не тренер-временщик
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рангник: Сказал боссам Челси, что я не тренер-временщик

Англия
(1 голосов)

Специалист отказался от временной должности

Рангник: Сказал боссам Челси, что я не тренер-временщик

Новина українською

Экс-наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник рассказал, что "Челси" обратился к нему, прежде чем назначить своим новым главным тренером Томаса Тухеля.

Уволив Фрэнка Лэмпарда 25 января, уже на следующий день "Челси" объявил о подписании 18-месячного контракта с Тухелем.

Изначально "синие" хотели отложить назначение постоянного рулевого до лета, но контракт только до конца сезона не устроил Рангника.

"Я сказал им: "Я был бы рад прийти и поработать с вами, но я не могу делать это четыре месяца. Я не тренер-временщик", — сказал Рангник The Times.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ральф Рангник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...