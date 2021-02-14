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Рангник: Сказал боссам Челси, что я не тренер-временщик
Специалист отказался от временной должности
Экс-наставник "РБ Лейпциг" Ральф Рангник рассказал, что "Челси" обратился к нему, прежде чем назначить своим новым главным тренером Томаса Тухеля.
Уволив Фрэнка Лэмпарда 25 января, уже на следующий день "Челси" объявил о подписании 18-месячного контракта с Тухелем.
Изначально "синие" хотели отложить назначение постоянного рулевого до лета, но контракт только до конца сезона не устроил Рангника.
"Я сказал им: "Я был бы рад прийти и поработать с вами, но я не могу делать это четыре месяца. Я не тренер-временщик", — сказал Рангник The Times.
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