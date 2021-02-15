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Тоттенхэм отреагировал на возможность увольнения Жозе Моуринью
В контракте об этом не написано
Goal
Лондонский "Тоттенхэм" не намерен увольнять главного тренера португальца Жозе Моуринью.
Лондонцы накануне одержали 5 поражений в 6 последних матчах. На выходных уступили "Манчестер Сити" (0:3) в 24 туре Английской Премьер-Лиги. Команда, которая не так давно играла в финале Лиги чемпионов, сейчас занимает 9 место в АПЛ с 36 очками.
По информации The Athletic, нет никаких сведений о том, что клуб рассматривает возможность увольнения 58-летнего португальца.
В контракте Моуринью, заключенном в ноябре 2019 года, нет условий расторжения.
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