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Тоттенхэм отреагировал на возможность увольнения Жозе Моуринью

Англия
(1 голосов)

В контракте об этом не написано

Тоттенхэм отреагировал на возможность увольнения Жозе Моуринью

Goal

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" не намерен увольнять главного тренера португальца Жозе Моуринью.

Лондонцы накануне одержали 5 поражений в 6 последних матчах. На выходных уступили "Манчестер Сити" (0:3) в 24 туре Английской Премьер-Лиги. Команда, которая не так давно играла в финале Лиги чемпионов, сейчас занимает 9 место в АПЛ с 36 очками.

По информации The Athletic, нет никаких сведений о том, что клуб рассматривает возможность увольнения 58-летнего португальца.

В контракте Моуринью, заключенном в ноябре 2019 года, нет условий расторжения.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) АПЛ
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