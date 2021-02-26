"Счастлив за него". Моуриньо наконец похвалил Деле Алли

Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил атакующего хавбека Деле Алли, отметившегося голом и двумя результативными передачами в поединке Лиги Европы с "Вольфсбергером" (4:0).

"Сейчас я за него счастлив. Он страдал психологически от обилия мелких повреждений. Алли потерял мотивацию, был уничтожен, но нашел в себе силы вернуться. Мы хорошо поговорили. Деле тренировался отлично и заслужил свои игровые минуты. Он пока не готов играть весь матч, но, думаю, 75-80 минут уже может", - цитирует португальца Sky Sports.

Деле Алли в текущем сезоне выпал из основы "Шпор" и сыграл лишь 113 минут в АПЛ, неоднократно подвергаясь критике от Моуриньо. Ходили слухи, что хавбек перейдет в "ПСЖ", но "Тоттенхэм" якобы не согласился на аренду с правом выкупа.

Следующая возможность проявить себя у Алли будет в воскресенье против "Бернли".