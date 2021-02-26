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"Счастлив за него". Моуриньо наконец похвалил Деле Алли
Отметил перфоманс в ЛЕ
premierleague.com
Тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо похвалил атакующего хавбека Деле Алли, отметившегося голом и двумя результативными передачами в поединке Лиги Европы с "Вольфсбергером" (4:0).
"Сейчас я за него счастлив. Он страдал психологически от обилия мелких повреждений. Алли потерял мотивацию, был уничтожен, но нашел в себе силы вернуться. Мы хорошо поговорили. Деле тренировался отлично и заслужил свои игровые минуты. Он пока не готов играть весь матч, но, думаю, 75-80 минут уже может", - цитирует португальца Sky Sports.
Деле Алли в текущем сезоне выпал из основы "Шпор" и сыграл лишь 113 минут в АПЛ, неоднократно подвергаясь критике от Моуриньо. Ходили слухи, что хавбек перейдет в "ПСЖ", но "Тоттенхэм" якобы не согласился на аренду с правом выкупа.
Следующая возможность проявить себя у Алли будет в воскресенье против "Бернли".
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