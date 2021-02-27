В режиме энергосбережения. АПЛ. Манчестер Сити – Вест Хэм 2:1

Гвардиола провел ротацию, оставив на скамейке половину того состава, который ковал победу над "Боруссией М" среди недели (0:2). Ее следствием стал выход Александра Зинченко на "родном" левом фланге. Мойес выставил на поле "Этихада" сильнейших исполнителей, неожиданностью было лишь появление Рэндолфа в воротах вместо Фабьяньского – все дело в том, что Лукашу наступили на руку на тренировке.

С точки зрения происходящего на поле – вышло без сюрпризов: тотальное преимущество "горожан" во владении, желание "молотобойцев" вылетать в контратаки, подкрепленное системным давлением. "Юнайтед" полностью отдал "Сити" центр поля. Половина тайма прошла без моментов на фоне перекатывания мяча хозяевами, первый опасный создали гости – Антонио не сумел протолкнуть снаряд в ворота после выигранной у Эдерсона борьбы, к тому же Оливер углядел нападение на голкипера со стороны форварда.

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Отметим постоянную активность Зинченко на протяжении всего поединка, украинец прекрасно доставлял сферу в финальную треть, как начиная атаки первым пасом, так и точно навешивая в штрафную площадку. Александр регулярно и типично для себя в "Сити" смещался в центр, здорово комбинировал с партнерами. В текущем сезоне Зинченко расширил спектр своих характеристик – сейчас он не просто футболист, через которого можно обстучаться и сохранить владение, Александр предлагает команде большее.

К середине 45-минутки команда из Манчестера поняла, что ей пора повысить передачу. Рубен Диаш задержался во владениях Рэндолфа после неудачного стандарта, дождался навеса от Кевина Де Брюйне вторым темпом и переправил мяч в сетку головой (1:0).

Тем не менее, сразу же после гола хозяева сбросили обороты и позволяли "Вест Хэму" огрызаться. Сначала Антонио пробил с разворота в штангу, а затем оказалось, что это была лишь пристрелка от нападающего. Гости подловили хозяев с помощью прессинга, перевели мяч на свободный правый фланг, откуда Цоуфал прострелил на Лингарда. Джесси точно направил снаряд в левый от себя угол, но на всякий случай все тот же Антонио подправил его в сетку (1:1).

Второй тайм прошел по тому же сценарию, что и первый, "Вест Хэм" создал лишь один опасный момент под самый финальный свисток арбитра. "Сити" постепенно нагнетал ситуацию возле ворот Рэндолфа, в свою очередь немного подуставшие гости вообще не пользовались пространством за спинами "небесно-голубых". Казалось бы, игра на встречных курсах должна сыграть на руку банде Мойеса, однако ресурсов на ответную реакцию ей не хватало.

Если бы на кону стояло что-то серьезное, то "Манчестер Сити" быстро бы разобрался с оппонентом, а так хозяева никуда и не спешили. Второй забитый мяч оказался похожим на первый: Джон Стоунз остался во владениях "Вест Хэма" после неуспешного корнера и оформил ассист для Мареза (2:1). Добавим, что Зинченко отдал предголевую на Рияда. Как итог – спокойная победа хозяев.

АПЛ , 26-й тур .

Стадион: "Этихад" (Манчестер)

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

"Манчестер Сити" – "Вест Хэм Юнайтед" 2:1

Голы: Диаш (28), Стоунз (68) – Антонио (43)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко – Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган (Родри, 89) – Марез, Агуэро (Жезус, 61), Торрес (Фоден, 65)

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф – Диоп, Доусон, Крессуэлл – Цоуфал, Соучек, Райс, Джонсон (Боуэн, 84) – Форнальс, Лингард – Антонио (Бенрахма, 84)

Предупреждения: Фернандиньо (90+3) – Джонсон (28)