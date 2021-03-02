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Была ошибка с использованием ВАР? Игрока МЮ отказались наказывать за высказывания
Зря останавливали игру
Футбольная ассоциация Англии не будет применять наказания в отношении высказываний левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу относительно судейства и арбитра в матче АПЛ с "Челси" (0:0), сообщает The Times.
Люк Шоу удивлялся, почему останавливали матч ради ВАР, если в итоге игру рукой так и не зафиксировали и пересказывал, что услышал из разговора главного рефери с капитаном МЮ Магуайром.
Слова Люка Шоу вызвали скандал и очень быстро он забрал их обратно.
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