Была ошибка с использованием ВАР? Игрока МЮ отказались наказывать за высказывания

Футбольная ассоциация Англии не будет применять наказания в отношении высказываний левого защитника "Манчестер Юнайтед" Люка Шоу относительно судейства и арбитра в матче АПЛ с "Челси" (0:0), сообщает The Times.

Люк Шоу удивлялся, почему останавливали матч ради ВАР, если в итоге игру рукой так и не зафиксировали и пересказывал, что услышал из разговора главного рефери с капитаном МЮ Магуайром.

Слова Люка Шоу вызвали скандал и очень быстро он забрал их обратно.