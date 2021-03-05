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Гюндоган устроил аукцион в поддержку ресторанов

Англия
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5 заведений

Гюндоган устроил аукцион в поддержку ресторанов

Новина українською

Одноклубник украинца Александра Зинченко, атакующий полузащитник английского "Манчестер Сити" немец Илкай Гюндоган собрал более 20 000 фунтов на аукционе, который организовал в поддержку пищевой отрасли города Манчестер.

Футболист перечислил вырученные средства в пользу кафе и ресторанов, сообщил он в Твиттере.

Помощь от Гюндогана получили такие заведения: Coffee B, Lunch Box Cafe, Cotton House, Stove Munkey и Konak Cafe.

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Илкай Гюндоган
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