Гюндоган устроил аукцион в поддержку ресторанов

Одноклубник украинца Александра Зинченко, атакующий полузащитник английского "Манчестер Сити" немец Илкай Гюндоган собрал более 20 000 фунтов на аукционе, который организовал в поддержку пищевой отрасли города Манчестер.

Футболист перечислил вырученные средства в пользу кафе и ресторанов, сообщил он в Твиттере.

Помощь от Гюндогана получили такие заведения: Coffee B, Lunch Box Cafe, Cotton House, Stove Munkey и Konak Cafe.