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АПЛ. Саутгемптон уступает Брайтону
"Чайки" отомстили "святым" за домашнее поражение в первом круге
Фото - skysports, автор невідомий
С таким темпом команда Хазенхюттля вполне может оказаться в зоне вылета. Это восьмое поражение в десяти последних матчах чемпионата при одной ничье и одной победе. Правда, у "Брайтона" больше шансов было оказаться на дне турнирной таблицы, до матча 28-го тура так точно. Теперь в последних турах интрига в нижней части табеля о рангах обещает увлекательное зрелище.
Гости вышли вперед после чисто английского гола, навеса Гросса с углового и Данк легко выиграл борьбу на втором этаже. Еще и удар предельно точный получился у него - 0:1. "Саутгемптон" диктовал свои условия, создавал интересные комбинации, но остроты у ворот Санчеса возникало не много.
Удалось забить "святым" после скидки мяча Бертраном на Адамса, защитник коснулся мяча, но не смог его выбить. Адамс с близкого расстояния пробил без шансов для голкипера. Продолжали хозяева владеть преимуществом, вот только это был не их день. В начале второго тайма у "чаек" прошла трехходовая атака через центр, Уэлбек выдал удобный пас на Троссара, который реализовал выход один в один с Форстером. Ужасная игра в обороне "святых", пожалуй, это главная проблема для них во второй части сезона.
АПЛ. 28-й тур
Стадион: Сент-Мэри (Саутгемптон)
Саутгемптон - Брайтон 1:2
Голы: Адамс 27 - Данк 17, Троссар 57
Саутгемптон: 44. Форстер, 2. Уолкер-Петерс, 3. Бертран, 4. Вестергор, 35. Беднарек, 8. Уорд-Праус, 17. Армстронг, 23. Телла, 27. Диалло, 10. Адамс, 19. Минамино.
Брайтон: 26. Санчес, 5. Данк, 34. Велтман, 3. Уайт, 33. Берн, 8. Биссума, 14. Лаллана, 13. Гросс, 9. Мопе, 11. Троссар, 18. Уэлбек.
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