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Аарон Рэмзи может вернуться в АПЛ

Англия
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Но уже не в Арсенал

Аарон Рэмзи может вернуться в АПЛ

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Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи может перейти в один из клубов АПЛ. "Вест Хэма" и "Кристал Пэлас" интересуются игроком, пишет инсайдер Николо Скира.

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Представители обоих клубов уже интересовались доступностью футболиста для возможного подписания.

В текущем сезоне 30-летний хавбек сыграл 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 5 результативных передач.

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В статье: Аарон Рэмси Ювентус (Турин)
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