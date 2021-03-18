Аарон Рэмзи может вернуться в АПЛ

Полузащитник "Ювентуса" Аарон Рэмзи может перейти в один из клубов АПЛ. "Вест Хэма" и "Кристал Пэлас" интересуются игроком, пишет инсайдер Николо Скира.

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Представители обоих клубов уже интересовались доступностью футболиста для возможного подписания.

В текущем сезоне 30-летний хавбек сыграл 26 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 2 гола и 5 результативных передач.