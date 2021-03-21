Тухель согласовал с боссами Челси шорт-лист на позицию центрбека

Главный тренер "Челси" Томас Тухель утвердил шорт-лист из трех центральных защитников, одного из которых "синие" постараются приобрести грядущим летом.

В первую очередь Тухель собирается привести на "Стэмфорд Бридж" центрального защитника топ-уровня, который бы стал лидером обороны.

Как утверждает The Athletic, в качестве кандидата на столь ответственную роль Тухель рассматривает своего соотечественника Никласа Зюле, которого немецкая пресса сватает к "синим" с момента назначения Томаса.

Дополняют шорт-лист "Челси" 21-летний Ибраима Конате из "РБ Лейпциг" и 26-летний Хосе Хименес из "Атлетико".