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Кавани намерен покинуть Манчестер Юнайтед по окончании сезона

Англия
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Футболист пропустил большую часть сезона из-за травм

Кавани намерен покинуть Манчестер Юнайтед по окончании сезона

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Уругвая Эдинсон Кавани, скорее всего, покинет манкунианский клуб по окончании сезона-2020/2021.

По информации Manchester Evening News, вероятность активации опции о продлении его контракта становится ниже с каждой неделей. Затруднения с продлением соглашения связаны и с обеспокоенностью его физическим состоянием, и с многочисленными комментариями касательно его возможного возвращения в Южную Америку. Кавани в этом сезоне пропустил достаточно большое количество матчей из-за мышечных травм, в том числе последние встречи в АПЛ и Лиге Европы.

В нынешнем сезоне на счету 34-летнего нападающего шесть голов и две результативные передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги.

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В статье: Эдинсон Кавани Манчестер Юнайтед
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