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Один из лидеров Челси окончательно передумал покидать клуб
Верит в свои успехи с Тухелем
Фото: Sun/News Group Newspapers Ltd
Атакующий хавбек "Челси" немец Тимо Вернер не заинтересован в том, чтобы остаться на "Стэмфорд Бридж".
25-летний футболист забил 10 голов в 39 матчах за "синих" после того, как прошлым летом перешел из "РБ Лейпциг" за 67 млн долларов.
Накануне распространялись слухи о том, что немецкий футболист готов уйти из команды.
Но Goal.com отмечает, что форвард сборной Германии остается уверенным в успехах "Челси" и своих собственных под руководством тренера-соотечественника Томаса Тухеля, который с января возглавляет аристократов вместо Фрэнка Лэмпарда.
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