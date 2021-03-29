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Один из лидеров Челси окончательно передумал покидать клуб

Англия
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Верит в свои успехи с Тухелем

Один из лидеров Челси окончательно передумал покидать клуб

Фото: Sun/News Group Newspapers Ltd

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Атакующий хавбек "Челси" немец Тимо Вернер не заинтересован в том, чтобы остаться на "Стэмфорд Бридж".

25-летний футболист забил 10 голов в 39 матчах за "синих" после того, как прошлым летом перешел из "РБ Лейпциг" за 67 млн долларов.

Накануне распространялись слухи о том, что немецкий футболист готов уйти из команды.

Но Goal.com отмечает, что форвард сборной Германии остается уверенным в успехах "Челси" и своих собственных под руководством тренера-соотечественника Томаса Тухеля, который с января возглавляет аристократов вместо Фрэнка Лэмпарда.

Читайте также"Лучше читайте книги". Тухель остроумно ответил на вопрос журналиста об адаптации Вернера в Челси
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В статье: Томас Тухель Челси (Лондон) Тимо Вернер
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