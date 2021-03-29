Один из лидеров Челси окончательно передумал покидать клуб

Атакующий хавбек "Челси" немец Тимо Вернер не заинтересован в том, чтобы остаться на "Стэмфорд Бридж".

25-летний футболист забил 10 голов в 39 матчах за "синих" после того, как прошлым летом перешел из "РБ Лейпциг" за 67 млн долларов.

Накануне распространялись слухи о том, что немецкий футболист готов уйти из команды.

Но Goal.com отмечает, что форвард сборной Германии остается уверенным в успехах "Челси" и своих собственных под руководством тренера-соотечественника Томаса Тухеля, который с января возглавляет аристократов вместо Фрэнка Лэмпарда.