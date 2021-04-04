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Марсьяль может не выйти больше на поле в текущем сезоне

Англия
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Об этом сообщил наставник "МЮ" Сульшер

Марсьяль может не выйти больше на поле в текущем сезоне

GettyImages

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В матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана форвард сборной Франции Антони Марсьяль повредил колено. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер сообщил о состоянии 25-летнего нападающего.

"То, что мы можем потерять Антони до конца сезона, сильно разочаровывает, особенно если учесть, что сперва поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо", – рассказал Сульшер.

В нынешней клубной кампании Марсьяль принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов и 8 результативных передач.

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В статье: Оле Гуннар Сульшер Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед
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Источник:
Manchester Evening News

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