Марсьяль может не выйти больше на поле в текущем сезоне

В матче отбора на ЧМ-2022 против Казахстана форвард сборной Франции Антони Марсьяль повредил колено. Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер сообщил о состоянии 25-летнего нападающего.

"То, что мы можем потерять Антони до конца сезона, сильно разочаровывает, особенно если учесть, что сперва поступали сообщения и сигналы, будто с ним ничего серьезного не случилось, а теперь же мы видим, что все плохо", – рассказал Сульшер.

В нынешней клубной кампании Марсьяль принял участие в 36 матчах, в которых записал на свой счет 7 голов и 8 результативных передач.