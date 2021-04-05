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Гвардиола: УЕФА и ФИФА убивают игроков. Футболисты – люди, а не машины

Англия
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Пеп на связи

Гвардиола: УЕФА и ФИФА убивают игроков. Футболисты – люди, а не машины

Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен

Новина українською

Менеджер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о причинах регулярной ротации состава "горожан". Цитирует испанца Sky Sports.

"Футболисты – люди, а не машины. Понимаю, некоторые расстраиваются, так как хотят играть каждый день, но это невозможно. Если не проводить ротацию, то команда не будет принимать участия во всех турнирах, как мы сейчас. Футболисты могут играть, но им нужен отдых".

"УЕФА и ФИФА убивают игроков, это уже слишком. Со старта кампании у нас ни разу не было перерыва посреди недели, ни разу. Игроки не выдерживают ни морально, ни физически. Если я провожу ротацию и побеждаю, значит, я гений. Если мы проигрываем, то меня спрашивают, зачем я это сделал".

"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ с 74 очками. В ¼ финала Лиги чемпионов "горожане" сыграют с дортмундской "Боруссией" (6 и 14 апреля).

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В статье: Хосеп Гвардиола УЕФА ФИФА Манчестер Сити
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
05.04.2021 в 12:29
я бы понял, если бы ныл тренер условного Бернли или кого-то из скромных команд, но у МС два равноценных состава, выбора игроков предостаточно
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Olegyurchak (Хмельницький )
05.04.2021 в 12:23
Ці дві організації давно вже обісрані по вуха ходять.
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Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 12:19
Та всі намагаються ЗАРОБИТИ на зірках футболу! В АПЛ теж не бажають скорочення до 18 клубів! Ну і це справа тренерів розумно розподілити навантаження серед гравців...
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