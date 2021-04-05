Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола: УЕФА и ФИФА убивают игроков. Футболисты – люди, а не машины
Пеп на связи
Фото: Sky Sports / Автор – неизвестен
Менеджер английского "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о причинах регулярной ротации состава "горожан". Цитирует испанца Sky Sports.
"Футболисты – люди, а не машины. Понимаю, некоторые расстраиваются, так как хотят играть каждый день, но это невозможно. Если не проводить ротацию, то команда не будет принимать участия во всех турнирах, как мы сейчас. Футболисты могут играть, но им нужен отдых".
"УЕФА и ФИФА убивают игроков, это уже слишком. Со старта кампании у нас ни разу не было перерыва посреди недели, ни разу. Игроки не выдерживают ни морально, ни физически. Если я провожу ротацию и побеждаю, значит, я гений. Если мы проигрываем, то меня спрашивают, зачем я это сделал".
"Манчестер Сити" лидирует в АПЛ с 74 очками. В ¼ финала Лиги чемпионов "горожане" сыграют с дортмундской "Боруссией" (6 и 14 апреля).
Популярное сейчас
- Стало известно, под какие санкции попал президент Миная
- Герой футбольного дня. Жерсон Родригес
- Динамо не подпишет Самбу, Кополовец закончил карьеру из-за Севидова. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Гвардиола шокирован трансферным рынком: Купить форварда для Ман Сити? Это невозможно!
- Сколько зарабатывают футболисты Шахтера. Зарплаты игроков в 2021 году
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
Новости по теме
- 09:45 Зарубежные "Станет ли чемпионом вторая команда сезона-2018?" Моуриньо и Джеррард подтрунивают над Сити
- 05:40 Зарубежные Разгром Шахтера, муки Реала и необычные затеи ФИФА. Главные новости за 23 октября
- 06:57 Украинские Соперник для Динамо, дубль Селезнева и проблемы Гвардиолы. Главные новости за 23 февраля