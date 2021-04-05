АПЛ. Батшуайи лишил Эвертон победы над Кристал Пэлас

“Эвертон” остается восьмым и шансов пробиться в еврокубки все меньше. Даже в игре с “Кристал Пэлас”, который по сути уже не имеет турнирных задач, команда Анчелотти не смогла добится победы. Домашние показатели “ирисок” остаются удручающими: на “Гудисон-Парк” “Эвертон” выигрывает только каждый третий свой матч (пять побед в 15 поединках АПЛ).

Ничья – результат нелогичный. “Эвертон” создал просто бесчисленное количество моментов. “Кристал Пэлас” играл неплотно, оставляя много пространства между линиями, и “Эвертон” за счет длинных передач часто выводил Ришарлисона или Келверт-Льюина на ворота Гуаита. Однако бразильский и английский форварды показали просто ужасную реализацию. Почти все удары – слабо и по центру. Опытный кипер “Кристал Пэлас” правильно занимал позицию и справлялся со всеми угрозами. В атаке “Пэлас” был не настолько активен. Бентеке выпал из игры, Заа полагался только на себя.

Во втором тайме “Эвертону” все же удалось дожать южных лондонцев. В атаке вторым темпом Коулмэн остался сам на углу штрафной, и выкатил мяч на набегавшего Хамеса – 1:0.

Однако победный счет “ирискам” удержать не удалось. После того как форварды “Эвертона” запороли еще парочку моментов, гости сравняли счет. Сработали замены Ходжсона. Шлупп выполнил пас вразрез, а Батшуайи, вышедший со скамейки на 84-й минуте, избежал офсайда (ошибся при линии Кин). Для арендованного форварда “Челси” этот гол стал лишь вторым в сезоне.

1:1. “Эвертон” победил бы в этом матче, если бы лучше реализовал свои моменты. Разочаровывающая ничья для “ирисок”.

Английская Премьер-лига, 30-й тур. Ливерпуль, “Гудисон Парк”

“Эвертон” – “Кристал Пэлас” Лондон 1:1

Голы: Хамес 56 – Батшуайи 86

“Эвертон”: Ульсен – Холгейт, Мина, Кин – Коулмэн (Годфри 76), Дэвис, Гомеш (Сигурдссон 31), Динь – Хамес (Гбамен79) – Ришарлисон, Кэлверт-Льюин

“Кристал Пэлас”: Гуаита – ван Анхолт, Кэхилл, Куяте, Уорд – Эзе, Ридевалд (Шлупп 68), Миливоевич, Айю (Батшуайи 84) – Заа, Бентеке (Матета 77)

Предупреждения: Мина 15, Динь 33