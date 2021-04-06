  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Клуб Ярмоленко подписал постоянный контракт с арендованным защитником
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб Ярмоленко подписал постоянный контракт с арендованным защитником

Англия
(1 голосов)

Крейг остается

Клуб Ярмоленко подписал постоянный контракт с арендованным защитником

Фото: West Ham

Новина українською

Лондонский "Вест Хэм" выкупил у "Уотфорда" контракт 30-летнего центрального защитника Крейга Доусона. Об этом сообщает официальный сайт клуба 6 апреля.

С октября 2020 Крейг выступает в "молотобойцев" на правах аренды до 31 мая 2021-го. Новое соглашение начнет действовать со следующего сезона. Оно будет действовать до 30 июня 2023 года.

Читайте такжеСамые результативные защитники АПЛ - к ним присоединился игрок Вест Хэм

В этом сезоне Доусон провел 19 матчей за "Вест Хэм" и забил 4 гола.

Впереди у "Вест Хэм" домашняя встреча с "Лестер Сити" уже в воскресенье, 11 апреля. Начало матча в 16:05 по Киеву.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Крейг Доусон Крэйг Доусон Вест Хэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...