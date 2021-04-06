Клуб Ярмоленко подписал постоянный контракт с арендованным защитником

Лондонский "Вест Хэм" выкупил у "Уотфорда" контракт 30-летнего центрального защитника Крейга Доусона. Об этом сообщает официальный сайт клуба 6 апреля.

С октября 2020 Крейг выступает в "молотобойцев" на правах аренды до 31 мая 2021-го. Новое соглашение начнет действовать со следующего сезона. Оно будет действовать до 30 июня 2023 года.

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В этом сезоне Доусон провел 19 матчей за "Вест Хэм" и забил 4 гола.

Впереди у "Вест Хэм" домашняя встреча с "Лестер Сити" уже в воскресенье, 11 апреля. Начало матча в 16:05 по Киеву.