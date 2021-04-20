  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Назовите ТОП-20 лучших бомбардиров АПЛ - Квиз от UA-Футбол
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Назовите ТОП-20 лучших бомбардиров АПЛ - Квиз от UA-Футбол

Англия
(1 голосов)
Назовите ТОП-20 лучших бомбардиров АПЛ - Квиз от UA-Футбол

Eurosport

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В 32-м туре АПЛ форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн оформил дубль в ворота "Эвертона". Благодаря этим голам форвард в списке лучших бомбардиров АПЛ обошел легенду "Ливерпуля" Робби Фаулера, выйдя на седьмое место этого рейтинга. На счету Гарри 164 гола. По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить ТОП-20 лучших бомбардиров АПЛ, пройдя наш квиз.

Читайте такжеНазовите 30 лучших бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны - КВИЗ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fc_grepa (Херсон)
20.04.2021 в 12:32
50%
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...