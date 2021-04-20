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Назовите ТОП-20 лучших бомбардиров АПЛ - Квиз от UA-Футбол
Eurosport
В 32-м туре АПЛ форвард "Тоттенхэма" Гарри Кейн оформил дубль в ворота "Эвертона". Благодаря этим голам форвард в списке лучших бомбардиров АПЛ обошел легенду "Ливерпуля" Робби Фаулера, выйдя на седьмое место этого рейтинга. На счету Гарри 164 гола. По этому поводу мы предлагаем вам вспомнить ТОП-20 лучших бомбардиров АПЛ, пройдя наш квиз.
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fc_grepa (Херсон)
20.04.2021 в 12:32
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