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Назовите 30 лучших бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны - КВИЗ

Премьер-лига
(1 голосов)

Достижению Мораеса посвящается

Назовите 30 лучших бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны - КВИЗ

фото - ФК "Шахтар" Донецьк

Сергій Швець Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ворсклой" и "Шахтером" Жуниор Мораес оформил дубль. Таким образом он достиг символической отметки в 100 забитых мячей за все время своих выступлений в высшем украинском дивизионе. В связи с этим мы предлагаем вам вспомнить 30 лучших голеадоров Высшей и Премьер-лиги с помощью нашего квиза. На то, чтобы выполнить задание, у вас будет шесть минут. В левых колонках вы увидите подсказку - клубы, за которые выступал игрок, и количество забитых мячей. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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fabo74
05.04.2021 в 16:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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