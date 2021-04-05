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Назовите 30 лучших бомбардиров чемпионата Украины за все сезоны - КВИЗ
Достижению Мораеса посвящается
фото - ФК "Шахтар" Донецьк
В матче 20-го тура Украинской Премьер-лиги между "Ворсклой" и "Шахтером" Жуниор Мораес оформил дубль. Таким образом он достиг символической отметки в 100 забитых мячей за все время своих выступлений в высшем украинском дивизионе. В связи с этим мы предлагаем вам вспомнить 30 лучших голеадоров Высшей и Премьер-лиги с помощью нашего квиза. На то, чтобы выполнить задание, у вас будет шесть минут. В левых колонках вы увидите подсказку - клубы, за которые выступал игрок, и количество забитых мячей. Ответы можно вводить как на украинском, так и на русском языках.
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