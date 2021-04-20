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Клуб АПЛ готовит документы о выходе из Европейской Суперлиги

Англия
(2 голосов)

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Клуб АПЛ готовит документы о выходе из Европейской Суперлиги

Фото: Твіттер

Новина українською

Британские журналисты Дэн Роан и Бен Рамсби сообщают о том, что лондонский "Челси" готовит документы по выходу из Европейской Суперлиги.

Накануне "Челси" стал одним из 12 клубов-основателей нового объединения, созданного в противовес УЕФА.

Сегодня в 22:00 в "Челси" проведет домашний поединок Английской премьер-лиги против "Брайтона". Автобусы команды перед стадионом ожидала большая толпа фанатов протестующих, которые не согласны с вступлением "синих" в Европейскую Суперлигу. Они на время заблокировали проезд к стадиону.

К болельщикам из автобуса вышел Петр Чех и сообщил им, что "Челси" выходит из Суперлиги.

Читайте такжеОфициально. 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги

А так фаны отреагировали на то, что "Челси" выйдет из Суперлиги.

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В статье: Челси (Лондон) Суперлига
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Комментарии (2)
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С.Карпович. (Ланівці)
20.04.2021 в 21:32
Перший пішов.
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 21:19
Далі буде...
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