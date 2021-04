Клуб АПЛ готовит документы о выходе из Европейской Суперлиги

Британские журналисты Дэн Роан и Бен Рамсби сообщают о том, что лондонский "Челси" готовит документы по выходу из Европейской Суперлиги.

Накануне "Челси" стал одним из 12 клубов-основателей нового объединения, созданного в противовес УЕФА.

Сегодня в 22:00 в "Челси" проведет домашний поединок Английской премьер-лиги против "Брайтона". Автобусы команды перед стадионом ожидала большая толпа фанатов протестующих, которые не согласны с вступлением "синих" в Европейскую Суперлигу. Они на время заблокировали проезд к стадиону.

К болельщикам из автобуса вышел Петр Чех и сообщил им, что "Челси" выходит из Суперлиги.

А так фаны отреагировали на то, что "Челси" выйдет из Суперлиги.

First rumours filter through suggesting that Chelsea’s ESL stay could be cut short barely 48 hours after joining. Ripples of cheers at first before everyone catches on. pic.twitter.com/hOeaISsrgB