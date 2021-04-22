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"Первая реакция - они шутят". Анчелотти высказался о попытке создания Суперлиги

Англия
(3 голосов)

Опытному итальянцу подобная затея чужда

"Первая реакция - они шутят". Анчелотти высказался о попытке создания Суперлиги

Фото: Sky Sports

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал попытку 12 топ-клубов Европы устроить революцию и создать европейскую Суперлигу.

"Моя первая реакция - они ведь просто шутят. Я думал, что это шутка, ведь создать подобное невозможно. Спортивная культура в Европе отличается от американского спорта. Не потому, что мы правы, а они ошибаются, а потому, что культура людей другая. В США, спорт - это развлечение.

Для всех футбольных болельщиков - это была странная новость. Мы слышали о Суперлиге в последние несколько месяцев, но я был уверен, что этого не произойдет. Что я могу сказать? Они ошибались. 12 клубов не принимали во внимание мнение игроков, менеджеров или болельщиков.

Самое главное, они хотели создать соревнование без спортивных заслуг. Это неприемлемо. Они ошибались. Точка", — цитирует слова итальянца Sky Sports.

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Напомним, что в ночь на 19-е апреля, 12 самых популярных клубов Европы объявили о создании собственной лиги, однако уже через сутки большая часть этих самых команд покинула проект.

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В статье: Карло Анчелотти Эвертон (Ливерпуль) Суперлига
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