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Тренер Тоттенхэма после финала: Ман Сити опережает нас на 4-5 лет
Наставник "шпор" подвел итоги поражения в финале Кубка лиги от "горожан"
Исполняющий обязанности главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Райан Мэйсон прокомментировал
"Думаю, сегодня мы были сосредоточены на 100 процентов. "Сити" – очень хороший соперник. Думаю, временами нам везло. Я разочарован, что мы пропустили со стандарта, но выложились полностью. Я разочарован результатом, очевидно, но не могу жаловаться на нехватку желания. Думаю, "Сити" опережает нас на 4-5 лет. Их тренер уже давно работает с командой, работает в определенном стиле.
Мой план, как и, наверное, у всех в "Тоттенхэме", – играть храбро и пытаться доминировать в матчах, как это делает "Сити". Этот процесс требует времени, факт в том, что игроки пытались. Это о многом говорит и заставляет меня думать, что они хотят работать в этом ключе", – рассказал наставник "шпор".
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