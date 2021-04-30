Тоттенхэм интересовался возможностью назначения на должность тренера Брендана Роджерса

Лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался главным тренером "Лестера" Бренданом Роджерсом.

Как сообщает The Sun, переход наставника, родом из Северной Ирландии, будет очень сложный. Ведь у него есть долгосрочный контракт с "лисами" (до 2025 года).

Поэтому "шпоры" сейчас изучают другие варианты с назначением тренера на замену Жозе Моуринью.