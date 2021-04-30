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Тоттенхэм интересовался возможностью назначения на должность тренера Брендана Роджерса

Англия
(1 голосов)

Но все же - нет

Тоттенхэм интересовался возможностью назначения на должность тренера Брендана Роджерса

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался главным тренером "Лестера" Бренданом Роджерсом.

Как сообщает The Sun, переход наставника, родом из Северной Ирландии, будет очень сложный. Ведь у него есть долгосрочный контракт с "лисами" (до 2025 года).

Поэтому "шпоры" сейчас изучают другие варианты с назначением тренера на замену Жозе Моуринью.

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В статье: Брендан Роджерс Тоттенхэм (Лондон) Лестер Сити
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
30.04.2021 в 23:42
Он дурак что ли, из одного из лидеров АПЛ переходить в середняк?
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