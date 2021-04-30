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Тоттенхэм интересовался возможностью назначения на должность тренера Брендана Роджерса
Но все же - нет
Лондонский "Тоттенхэм" заинтересовался главным тренером "Лестера" Бренданом Роджерсом.
Как сообщает The Sun, переход наставника, родом из Северной Ирландии, будет очень сложный. Ведь у него есть долгосрочный контракт с "лисами" (до 2025 года).
Поэтому "шпоры" сейчас изучают другие варианты с назначением тренера на замену Жозе Моуринью.
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kalan-86 (Анкара)
30.04.2021 в 23:42
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