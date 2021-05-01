Салах: Никто из клуба со мной не разговаривал о продлении контракта

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о том, как идут переговоры на счет продления соглашения игрока с клубом:

"Никто об этом со мной не разговаривал, поэтому я не могу ничего об этом сказать. Никто в клубе не выходил на контакт, поэтому я не знаю.

Я уже говорил, что хочу снова выиграть Премьер-лигу, хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Это замечательно, когда выигрываешь, я просто стараюсь выигрывать снова и снова. Часть нашей работы - выигрывать трофеи”, - сказал египтянин.