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Салах: Никто из клуба со мной не разговаривал о продлении контракта

Англия
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Салах: Никто из клуба со мной не разговаривал о продлении контракта

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Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о том, как идут переговоры на счет продления соглашения игрока с клубом:

"Никто об этом со мной не разговаривал, поэтому я не могу ничего об этом сказать. Никто в клубе не выходил на контакт, поэтому я не знаю.

Я уже говорил, что хочу снова выиграть Премьер-лигу, хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Это замечательно, когда выигрываешь, я просто стараюсь выигрывать снова и снова. Часть нашей работы - выигрывать трофеи”, - сказал египтянин.

Контракт Салаха с "мерсисайдцами" рассчитан до 2023-го года. Напомним, что в 2017 году он вернулся в Англию, перейдя с римской "Ромы" за 42 млн евро. С тех пор он завоевал четыре трофея под руководством Клоппа, проведя 198 матчей. Также он записал в свой актив 123 гола и 45 ассистов.

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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Sky Sports

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