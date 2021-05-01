Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Салах: Никто из клуба со мной не разговаривал о продлении контракта
Хотят отпустить бесплатно
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах рассказал о том, как идут переговоры на счет продления соглашения игрока с клубом:
"Никто об этом со мной не разговаривал, поэтому я не могу ничего об этом сказать. Никто в клубе не выходил на контакт, поэтому я не знаю.
Я уже говорил, что хочу снова выиграть Премьер-лигу, хочу снова выиграть Лигу чемпионов. Это замечательно, когда выигрываешь, я просто стараюсь выигрывать снова и снова. Часть нашей работы - выигрывать трофеи”, - сказал египтянин.
Контракт Салаха с "мерсисайдцами" рассчитан до 2023-го года. Напомним, что в 2017 году он вернулся в Англию, перейдя с римской "Ромы" за 42 млн евро. С тех пор он завоевал четыре трофея под руководством Клоппа, проведя 198 матчей. Также он записал в свой актив 123 гола и 45 ассистов.
Популярное сейчас
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Ротань и ассистенты Луческу. Как в Украине происходит смена поколений тренеров
- Прикарпатье уволило главного тренера
- На фоне критики итальянской прессы – Криштиану Роналду выбирает между ПСЖ и МЮ
- Эден Азар привез своего парикмахера в Испанию на частном самолете, наплевав на безопасность. ФОТО
- Удивительная красотка, которая была любовницей трех звезд Серии А и ждет ребенка от четвертой. ФОТО