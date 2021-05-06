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"Наплевать на Реал". Фанаты мадридцев раскритиковали Азара – он смеялся в окружении игроков Челси
"Синий" однажды – "синий" навсегда?
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий мадридского "Реала" и экс-лидер "Челси" Эден Азар после финального свистка ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с лондонцами (0:2) крайне тепло пообщался с футболистами бывшей команды.
Бельгийский исполнитель смеялся и шутил вместе с Эдуаром Менди и Куртом Зума, момент попал в эфир телетрансляции. Болельщики "сливочных" возмущены поведением своего форварда, многие считают, что ему наплевать на "Реал". В текущем сезоне он провел 18 матчей за "меренг" во всех турнирах (3 гола), его кампанию скомкали травмы.
Eden Hazard once a blue always a blue ???? pic.twitter.com/7l6ROXqGMJ— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) May 6, 2021
Напомним, Эден Азар переехал в столицу Испании летом 2019 года за 100 миллионов евро. Эден играл за "Челси" с 2012-го.
В решающем матче за главный клубный европейский трофей "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Финал состоится 29 мая в Стамбуле.
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