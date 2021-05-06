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"Наплевать на Реал". Фанаты мадридцев раскритиковали Азара – он смеялся в окружении игроков Челси

Англия
(2 голосов)

"Синий" однажды – "синий" навсегда?

"Наплевать на Реал". Фанаты мадридцев раскритиковали Азара – он смеялся в окружении игроков Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий мадридского "Реала" и экс-лидер "Челси" Эден Азар после финального свистка ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с лондонцами (0:2) крайне тепло пообщался с футболистами бывшей команды.

Бельгийский исполнитель смеялся и шутил вместе с Эдуаром Менди и Куртом Зума, момент попал в эфир телетрансляции. Болельщики "сливочных" возмущены поведением своего форварда, многие считают, что ему наплевать на "Реал". В текущем сезоне он провел 18 матчей за "меренг" во всех турнирах (3 гола), его кампанию скомкали травмы.

Напомним, Эден Азар переехал в столицу Испании летом 2019 года за 100 миллионов евро. Эден играл за "Челси" с 2012-го.

В решающем матче за главный клубный европейский трофей "Челси" сыграет с "Манчестер Сити" Александра Зинченко. Финал состоится 29 мая в Стамбуле.

Читайте такжеЛига Чемпионов. Челси – Реал 2:0. Английскому финалу быть

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В статье: Эден Азар Лига чемпионов Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Курт Зума Эдуар Менди
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Источник:
Marca

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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
06.05.2021 в 11:16
Ну а что такого, 2 года картошку фри жрал, получал зарплату, а тут еще надо какие-то клубные традиции чтить, после поражений демонстрировать печаль и хоть немного осознавать, что и ты в этом поражении виноват. Кому оно надо, действительно. Была еще какая-то надежда, что заиграет, но после этого уже и не нужно. Пусть катится из клуба
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.05.2021 в 09:53
пидазар
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+3
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
06.05.2021 в 10:19
Странно, но не поспоришь
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+1
0


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