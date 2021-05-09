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Античемпионская паненка от Агуэро. Ман Сити - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча
"Горожане" откладывают чемпионство
Манчестер Сіті/Автор невідомий
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура АПЛ, в котором
"Манчестер Сити" - "Челси" 1:2 (1:0)
Голы: Стерлинг 44 - Зиех 63, Алонсо 90+2
Нереализованный пенальти: Агуэро 45+3 (вратарь)
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