Античемпионская паненка от Агуэро. Ман Сити - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура АПЛ, в котором "Челси" одержал волевую гостевую победу над "Ман Сити" . Хозяева проснулись только в конце первого тайма, открыв счет в матче. В компенсированное время перед перерывом Агуэро мог удвоить преимущество и дать чемпионский статус этому матчу, однако пижонское выполнение удара свело на нет старания подопечных Гвардиолы. Во втором тайме "аристократы" отыгрались, а под занавес матча еще и вырвали победу.

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:2 (1:0)

Голы: Стерлинг 44 - Зиех 63, Алонсо 90+2

Нереализованный пенальти: Агуэро 45+3 (вратарь)