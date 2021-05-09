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Античемпионская паненка от Агуэро. Ман Сити - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Горожане" откладывают чемпионство

Античемпионская паненка от Агуэро. Ман Сити - Челси 1:2. Видео голов и обзор матча

Манчестер Сіті/Автор невідомий

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 35-го тура АПЛ, в котором "Челси" одержал волевую гостевую победу над "Ман Сити". Хозяева проснулись только в конце первого тайма, открыв счет в матче. В компенсированное время перед перерывом Агуэро мог удвоить преимущество и дать чемпионский статус этому матчу, однако пижонское выполнение удара свело на нет старания подопечных Гвардиолы. Во втором тайме "аристократы" отыгрались, а под занавес матча еще и вырвали победу.

"Манчестер Сити" - "Челси" 1:2 (1:0)

Голы: Стерлинг 44 - Зиех 63, Алонсо 90+2

Нереализованный пенальти: Агуэро 45+3 (вратарь)

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В статье: Челси (Лондон) АПЛ Манчестер Сити
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Комментарии (1)
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Кот2021 (Николаев)
09.05.2021 в 08:38
Ай, Серёга! Сколько ты в свое время для команды сделал - ну нельзя же пенальти бить! При чём на 45+3 при чём в потенциально чемпионском матче!
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