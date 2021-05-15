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Финал Кубка Англии. Челси - Лестер 0:1. 137 лет ожидания

Англия
(2 голосов)

Гол Тилеманса принес Лестеру первую победу в Кубке Англии в его истории

Финал Кубка Англии. Челси - Лестер 0:1. 137 лет ожидания

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из лучших финалов Кубка Англии за последние годы. Возвращение болельщиков (на “Уэмбли” сегодня было около 20000 фанов), фантастический гол, VAR-драма на последних минутах и победа андердога. “Лестер” с пятой попытки смог победить в Кубке Англии и впервые в своей 137-летний истории завоевал старейший в мире клубный трофей.

Форвард “Челси” Тимо Вернер в первом тайме слишком часто злоупотреблял дальними ударами. Когда он отдает ассисты, его ругают за нерешительность (якобы должен бить сам), но сегодня немецкий нападающий решил играть на себя. Возможно, от разочарования. У “Челси” мало что получалось впереди, Вернер неуютно чувствовал себя на острии, Зиеш был малозаметен, фулбеки Аспиликуэта и Алонсо малоэффективны, Маунту вновь приходилось отдуваться за всех.

Нельзя сказать, что хорошо играл “Лестер”. В первом тайме “лисы” действовали очень неудачно, команда Брендана Роджерса увлекалась лонгболлами, но Варди не удавалось убежать от защитников “Челси”. У “Лестера” было много ошибок в передачах, чувствовалось общая нервозность.

Первый тайм прошел практически без моментов. Ни одного удара в створ на две команды. Самым драматическим эпизодом стала травма центрбека “Лестера” Джонни Эванса. Его участие в финале было под вопрос, но он все же вышел в основе и возможно только усугубил свое повреждение.

После перерыва игра не изменилась. “Челси” в атаке был таким же скучным и предсказуемым, ничего не предлагал в атаке “Лестер”. Этой игре нужна была искра, чтобы ее зажечь, но никто не ожидал, что он станет такой яркой. Перес выполнил перехват, а Тилеманс сумасшедшим дальним ударом уложил мяч в девятку. Винить Кепу за этот гол нет смысла. Фантастический, невероятный удар.

Оставалось играть около 30 минут, Тухель проводил атакующие замены, у “Челси” были моменты. Удар в штангу Пулишича, непревзойденный сейв Шмейхеля после удара Маунт, и наконец VAR-драма. На 88-й минуте “Челси” все же удалось протолкнуть мяч в сетку, но повтор показал, что у Чилуэлла был миллиметровый офсайд. Грандиозный вздох облегчения от тысяч фанов “Лестера” на трибунах “Уэмбли”.

Финал Кубка Англии. Челси - Лестер 0:1. 137 лет ожидания - изображение 1

Их команда выдержала. 1:0! Победа “Лестера”. В 2016 году “лисы” переписали свою историю, впервые выиграв чемпионат Англии, сегодня – первая победа в Кубке. Хорошо, что в английском футболе есть такой клуб, как “Лестер”.

Финал Кубка Англии. Лондон, “Уэмбли”

“Челси” – “Лестер” 0:1

Гол: Тилеманс 63

“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Хадсон-Одои 76), Канте, Жоржиньо (Хавертц 75), Алонсо (Чилуэлл 68) – Маунт, Зиеш (Пулишич 68) – Вернер (Жиру 82)

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс (Олбрайтон 34), Сеюнджю – Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Морган 82) – Перес (Чоудури 82) – Ихеаначо (Мэддисон 68), Варди

Предупреждения: Вернер 40 – Фофана 35

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) Лестер Сити
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Комментарии (6)
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Андрей (Odessa)
15.05.2021 в 22:14
Менди выше Кепы всего на 11 см. Но как же не хватило ему именно этих сантиметров, чтобы достать тот злополучный мяч!
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янковский ян (Запорожье)
15.05.2021 в 22:12
Рад за эту команду. После того супер неожиданного чемпионства все думали что они сдуются. Ан нет. Голы идут а они на плаву
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androma (Вересневе)
15.05.2021 в 21:32
За Лестер зіграли пару сантиметрів офсайду.
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demiurg (Одесса)
15.05.2021 в 21:29
Дивне відчуття, але мушу подякувати Тухелю за те, що він вибив Сіті у півфіналі. Інакше було б важче уболівати за хлопців Роджерса. З перемогою!
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kalan-86 (Анкара)
15.05.2021 в 21:16
Браво, браво Лестер! Поздравляю клуб и Роджерса! Заслужили! Тухель первый финал про...л, теперь ещё может про...ть второй и место в ЛЧ. Будет интересно.
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Serega1111 (Киев)
15.05.2021 в 21:10
Ура.
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