Финал Кубка Англии. Челси - Лестер 0:1. 137 лет ожидания

Один из лучших финалов Кубка Англии за последние годы. Возвращение болельщиков (на “Уэмбли” сегодня было около 20000 фанов), фантастический гол, VAR-драма на последних минутах и победа андердога. “Лестер” с пятой попытки смог победить в Кубке Англии и впервые в своей 137-летний истории завоевал старейший в мире клубный трофей.

Форвард “Челси” Тимо Вернер в первом тайме слишком часто злоупотреблял дальними ударами. Когда он отдает ассисты, его ругают за нерешительность (якобы должен бить сам), но сегодня немецкий нападающий решил играть на себя. Возможно, от разочарования. У “Челси” мало что получалось впереди, Вернер неуютно чувствовал себя на острии, Зиеш был малозаметен, фулбеки Аспиликуэта и Алонсо малоэффективны, Маунту вновь приходилось отдуваться за всех.

Нельзя сказать, что хорошо играл “Лестер”. В первом тайме “лисы” действовали очень неудачно, команда Брендана Роджерса увлекалась лонгболлами, но Варди не удавалось убежать от защитников “Челси”. У “Лестера” было много ошибок в передачах, чувствовалось общая нервозность.

Первый тайм прошел практически без моментов. Ни одного удара в створ на две команды. Самым драматическим эпизодом стала травма центрбека “Лестера” Джонни Эванса. Его участие в финале было под вопрос, но он все же вышел в основе и возможно только усугубил свое повреждение.

После перерыва игра не изменилась. “Челси” в атаке был таким же скучным и предсказуемым, ничего не предлагал в атаке “Лестер”. Этой игре нужна была искра, чтобы ее зажечь, но никто не ожидал, что он станет такой яркой. Перес выполнил перехват, а Тилеманс сумасшедшим дальним ударом уложил мяч в девятку. Винить Кепу за этот гол нет смысла. Фантастический, невероятный удар.

Оставалось играть около 30 минут, Тухель проводил атакующие замены, у “Челси” были моменты. Удар в штангу Пулишича, непревзойденный сейв Шмейхеля после удара Маунт, и наконец VAR-драма. На 88-й минуте “Челси” все же удалось протолкнуть мяч в сетку, но повтор показал, что у Чилуэлла был миллиметровый офсайд. Грандиозный вздох облегчения от тысяч фанов “Лестера” на трибунах “Уэмбли”.

Их команда выдержала. 1:0! Победа “Лестера”. В 2016 году “лисы” переписали свою историю, впервые выиграв чемпионат Англии, сегодня – первая победа в Кубке. Хорошо, что в английском футболе есть такой клуб, как “Лестер”.

Финал Кубка Англии. Лондон, “Уэмбли”

“Челси” – “Лестер” 0:1

Гол: Тилеманс 63

“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Силва, Рюдигер – Аспиликуэта (Хадсон-Одои 76), Канте, Жоржиньо (Хавертц 75), Алонсо (Чилуэлл 68) – Маунт, Зиеш (Пулишич 68) – Вернер (Жиру 82)

“Лестер”: Шмейхель – Фофана, Эванс (Олбрайтон 34), Сеюнджю – Кастань, Ндиди, Тилеманс, Томас (Морган 82) – Перес (Чоудури 82) – Ихеаначо (Мэддисон 68), Варди

Предупреждения: Вернер 40 – Фофана 35